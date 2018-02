Probabili formazioni Serie A I moduli | i dubbi e le scelte degli allenatori Dubbio

Probabili formazioni VVV-Venlo-Feyenoord Rotterdam - Eredivisie 04-02-2018 : Le Probabili Formazioni di VVV-Venlo-Feyenoord, 21^ Giornata di Eredivisie 2017/2018, ore 14.30: out Van Persie, Jorgensen titolare. Tanti gol e grande spettacolo: sono queste le premesse di Venlo-Feyenoord, sfida che domenica pomeriggio potrebbe regalare molte emozioni agli appassionati di Eredivisie. Tre punti pesanti in palio, sopratutto per la squadra di Giovanni van Bronckhorst, reduce dalla vittoria per 3-1 nell’ultimo turno ...

Probabili formazioni Ajax Amsterdam-NAC Breda - Eredivisie 04-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Ajax Amsterdam-NAC Breda, 21^ Giornata di Eredivisie 2017/2018, ore 16.45: Huntelaar guiderà l’attacco dei lancieri. La sfida della ”Johan Cruijff ArenA” tra Ajax e NAC Breda è tra due Formazioni reduci da un deludente ultimo turno di Eredivisie. I padroni di casa allenati da Erik ten Hag, secondi a -7 dal PSV, non sono andati oltre lo 0-0 in casa dell’Utrecht dopo 5 vittorie consecutive, ...

Probabili formazioni Benevento-Napoli - Serie A 4/2/18 : Benevento-Napoli, la prima contro l’ultima della classe, sarà l’ultima partita del weekend (Lazio-Genoa si giocherà lunedì): il calcio d’inizio avverrà alle 20:45 di domani. Dovrebbe essere una super-passeggiata per la banda di Sarri che all’andata ha rifilato 6 goal ai campani… Il Napoli è in forma strepitosa, non perde in trasferta da 24 match (21 vittorie e tre pareggi) e, nonostante un mercato di ...

Probabili formazioni 23a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 23.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 23.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 riparte con la Juventus campione d’Italia, che ormai ha inanellato il sesto scudetto consecutivo, inizia con tutte le squadre […]

