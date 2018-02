Probabili Formazioni San Lorenzo-Boca Juniors Superliga 04-02-2018

: #NotizieBianconere #Juventus #Juventus Sassuolo in diretta: probabili formazioni e risultato LIVE ... - Sky Sport - $inline_image&# ... - All_The_News81 : #NotizieBianconere #Juventus #Juventus Sassuolo in diretta: probabili formazioni e risultato LIVE ... - Sky Sport - $inline_image ... -

Leggi la notizia su lanotiziasportiva

(Di sabato 3 febbraio 2018) La prossima giornata diargentina vedrà protagoniste tutte le 28 partecipanti al torneo tra cui la capolista, attesa domenica 4 febbraio alle ore 23:15 nella sfida contro il San. Un vero e proprio big match che vede opposte la prima e la seconda della classe e le due vere pretendenti al titolo finale. La squadra tifata da Papa Francesco è invece reduce da una brutta sconfitta con il Talleres Cordoba per 2 a 0 ma è evidente come sia una stato solo un passo falso in un cammino che fino ad ora è degno del secondo posto in classifica. L’equipo nato nel quartiere Boedro della grande Buenos Aires al momento è sicuramente l’avversario più temibile e accreditato per la conquista del premio finale, visto e considerato che non ha nemmeno il sempre difficile impegno della Copa Libertadores. Ilè più che mai lanciato verso la conquista dello ...