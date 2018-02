Probabili formazioni Juventus Sassuolo | diretta tv | orario e le ultime novità live

Probabili formazioni Serie B/ Moduli - scelte e dubbi degli allenatori (24^ giornata) : Probabili formazioni Serie B: le scelte degli allenatori in vista delle partite per la 24^ giornata della cadetteria. Occhi puntati sul derby ligure Entella-Spezia.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 02:52:00 GMT)

Probabili formazioni Wolverhampton Wanderers-Sheffield United - Championship 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Wolverhampton Wanderers-Sheffield United, 30^ Giornata di Championship 2017/2018, ore 18.30: esordio per Afobe? Attesissimo match in Championship tra Wolverhampton e Sheffield United. E’ un confronto insidioso per la capolista del torneo che, nell’ultimo turno, è tornata alla vittoria battendo in trasferta l’Ipswich Town per 0-1 dopo lo stop casalingo contro il Nottingham Forest e quattro ...