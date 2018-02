Presi 3 passeur afghani | nell' auto portavano 14 migranti

ilgiornale

(Di sabato 3 febbraio 2018) Come si fa a sistemare diciassette persone dentro un'? Mica male come domanda. Bisognerebbe chiederlo a quei treafgani che sono riusciti a nascondere (si fa per dire) quattordici clandestini diretti in Francia, all'interno di un monovolume Renault Espace, fermato alla barrierastradale di Ventimiglia, in provincia di Imperia.Come han fatto è, più o meno, semplice: stipati tra i sedili posteriori e nel bagagliaio, proprio come animali diretti al macello. Per fortuna, gli agenti della polizia di frontiera, notando dei movimenti sospetti sono riusciti a fermare il mezzo all'imbocco dell'fiori. I, tutti di etnie diverse - c'erano infatti: afgani, palestinesi, siriani, nigeriani e nordafricani - erano ormai allo stremo delle forze e in sofferenza di ossigeno.Il blitz è scattato, dopo alcune ore di pedinamento, mentre il conducente del ...