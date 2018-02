Premier League - 26giornata : risultati in diretta LIVE. United - manca solo il gol : MANCHESTER United-HUDDERSFIELD 0-0 LIVE BOURNEMOUTH-STOKE CITY 0-1 LIVE 5' Shaqiri , SC, BRIGHTON-WEST HAM 1-1 LIVE 8' Murray , B, , 30' Hernandez , WH, LEICESTER-SWANSEA 1-1 LIVE 17' Vardy , L, , ...

Premier League - il Burnley ferma il Manchester City sull'1-1 : che errori Sterling : LONDRA - Clamoroso passo falso del Manchester City, che pareggia 1-1 in casa del Burnley . La squadra di Guardiola passa in vantaggio al 22' con Danilo , poi si divora diverse occasioni per ...

Premier League - il Burnely ferma Guardiola : LONDRA , INGHILTERRA, - Il Burnley prova a smentire Mourinho e tenere aperta la Premier League. La corsa del Manchester City si inceppa al Turf Moor, dove la capolista viene bloccata sull'1-1. La ...

Premier League - il Burnley ferma il City ma è un pareggio che non fa male per Guardiola : Si è disputato il primo match nella giornata di oggi valido per la Premier League e non sono mancate le sorprese. Il Manchester City pensa di poter scappare definitivamente verso la vittoria del titolo ma alla fine deve accontentarsi del pareggio nella gara in trasferta contro il Burnley. La squadra di Guardiola passa in vantaggio dopo appena 22 minuti con Danilo, nei minuti finali ed esattamente all’82’ la beffa di Gudmundsson, ...

Premier League - svolta storica per il calciomercato : stop anticipato alle trattative - i dettagli : Importante decisione presa dai vertici della Premier League, che farebbe contenti anche molti allenatori italiani. E’ ufficiale lo stop anticipato delle trattative con la sessione estiva del calciomercato che terminerà prima dell’inizio campionato. Nel 2018 quindi la campagna acqusti in Inghilterra comincerà il 9 giugno e terminerà il 9 agosto: in questo periodo sarà possibile effettuare operazioni in entrata, in prestito e a titolo ...