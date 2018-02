Premier | il Burnley rallenta il City | 1-1 Non basta il bolide di Danilo

Premier League - il Burnley ferma il City ma è un pareggio che non fa male per Guardiola : Si è disputato il primo match nella giornata di oggi valido per la Premier League e non sono mancate le sorprese. Il Manchester City pensa di poter scappare definitivamente verso la vittoria del titolo ma alla fine deve accontentarsi del pareggio nella gara in trasferta contro il Burnley. La squadra di Guardiola passa in vantaggio dopo appena 22 minuti con Danilo, nei minuti finali ed esattamente all’82’ la beffa di Gudmundsson, ...

Probabili Formazioni Burnley-Manchester City - Premier League 03-02-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester City, Premier League 2017/2018, Ore 13.30: Nessun cambio per il Burnley, debutto dal 1′ per Laporte nei Citiziens. La 26^giornata di Premier League di apre con la sfida di Turf Moor tra i padroni di casa del Burnley e la capolista Manchester City. Padroni di casa che vengono da un periodo di certo non brillante, in quanto non vincono in campionato da più di 3 giornate, ma dovranno ...

Premier : Poco United - ma c'è Martial. Mourinho sbanca Burnley : Un Manchester Utd davvero Poco brillante, quello che si presenta a Burnley nel 24° turno di Premier League. Ma vincente. I Red Devils passano 1-0 in casa della squadra di Dyche, ottava in classifica e ...

Premier League : United rischia col Burnley : La caduta del City nella splendida sfida col Liverpool non riapre la Premier che vede United, Reds e Chelsea in orbita Champions, col Tottenham ad inseguire e l'Arsenal ormai fuori. Impazza il mercato ...

Probabili Formazioni Burnley-Manchester United - Premier League 20-01-2018 : Le Probabili Formazioni di Burnley-Manchester United, 24^ Giornata di Premier League 2017/2018, ore 16.00: ballottaggio tra Young e Shaw. Seconda in classifica contro la rivelazione della Premier League: Burnley-Manchester United ha tutte le carte in regola per garantire emozioni e spettacolo. José Mourinho si augura di evitare un passo falso, soprattutto ora che la sua squadra ha ripreso a vincere con continuità. Battere i Clarets per ...