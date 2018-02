Powerline | come funziona e quale comprare

Leggi la notizia su chimerarevo

(Di sabato 3 febbraio 2018) Sentiamo spesso parlare di tecnologiama raramente ne abbiamo visto l’utilizzo, specie in Italia. Conintendiamo la tecnologia che permette di sfruttare l’impianto elettrico di casa per creare una vera e propria rete LAN servita da cavi e dalle prese elettriche presenti nei muri di casa. Conpossiamo garantire accesso alla rete interna ed a Internet a numerosi dispositivi, senza che essi siano nelle vicinanze della rete WiFi o nelle vicinanze del router per un collegamento via Ethernet. Una soluzione comoda e immediata per ovviare a numerosi problemi in cui possiamo incappare quando c’è un dispositivo da connettere alla rete o ad Internet: una casa molto grande (magari su più piani), difficile da coprire con una rete WiFi; televisoni, decoder e console troppo lontani per un collegamento diretto al router; PC in salotto o in camera da ...