: 'Un emendamento per il re delle scommesse'. Indagati due esponenti politici - SamueleAbbate82 : 'Un emendamento per il re delle scommesse'. Indagati due esponenti politici - maurocarafa31 : RT @TgrSicilia: Colpito il business delle #scommesse. 31 arresti a #Palermo. Cosa nostra pronta a investire il #denaro da riciclare. Indaga… -

"Un avviso di garanzia non può cambiare gli equilibriné essere percepito come una condanna anticipata. Ciò si è verificato molto spesso e siamo stati di fronte a una violazione dei principi fondamentali della nostra democrazia e della Costituzione". Lo dice, vicepresidente del Csm intervenuto al LexFest, a Cividale (UD). "Il fatto che un politico sia indagato -aggiunge- non dovrebbe comportare dimissioni o esclusione da candidature". Comunque, dice, ci sono stati progressi su questo fronte nell'ultimo periodo.(Di sabato 3 febbraio 2018)