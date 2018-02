PERUGIA | NUOVO MODO DI STARE VICINI ALLE IMPRESE

: Perugia in movimento propone un nuovo modo di stare vicini alle imprese - Umbria Journal il sito degli umbri… - ITnewsPG : Perugia in movimento propone un nuovo modo di stare vicini alle imprese - Umbria Journal il sito degli umbri… -

Leggi la notizia su umbriacronaca

(Di sabato 3 febbraio 2018)Un incontro per parlare in" a imprenditori e professionisti che dà avvio a una serie in cui si vorranno approfondire tematiche di utilità per la gestione delle aziende. Gli ...