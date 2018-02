Per la prima volta al SuPer Bowl uno spot Per arruolare Marines : Per la prima volta in 30 anni, il corpo dei Marines americani farà trasmettere una pubblicità durante il Super Bowl per rivolgersi ai giovani, esperti di tecnologia, e potenziali reclute che siano ...

Softball - Asia Pacific Cup 2018 : prima vittoria Per l’Italia! Le azzurre battono la Nuova Zelanda Per 5-4 : Alla terza giornata l’Italia è finalmente riuscita a trovare la sua prima vittoria nell’Asia Pacific Cup. Il sabato di Sydney è stato caratterizzato dalla pioggia battente che ha fatto slittare in programma e così le azzurre hanno affrontato un’unica sfida, contro la Nuova Zelanda, vinta per 5-4. Una gara ben condotta da parte delle ragazze di Enrico Obletter, che hanno così confermato le buone impressioni della prima giornata, ...

Il Volo a Sanremo 2018 suPer ospiti Per la prima volta : nuovo singolo in arrivo? : Il Volo a Sanremo 2018 super ospiti per la prima volta! Il trio di tenori fa ritorno al Festival di Sanremo in veste di ospiti, a seguito della vittoria nel 2015 con il brano Grande amore. Un ritorno fuori gara molto gradito, quello del gruppo composto da Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone che, dopo diverse indiscrezioni riguardo una loro presenza alla kermesse, hanno finalmente confermato di far parte della lunga lista di ...

CAKE STAR - PASTICCIERE IN SFIDA/ Prima puntata : vincitore Gerla - applausi Per Katia Follesa e Damiano Carrara : CAKE STAR, Pasticcerie in SFIDA: parte questa sera lo show di Real Time con Damiano Carrara e Katia Follesa. Si parte da Torino con le pasticcerie Gaudenti 1971, Gerla 1927 e Gertosio.

ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Simone Barbato è stato scoPerto - il mimo verso la prima nomination? : ISOLA dei FAMOSI 2018: Bianca Atzei versa lacrime ripensando all'amore perduto di Max Biaggi, Jonathan piange per il desiderio di un figlio e le donne continuano a litigare.

Apple scalza Samsung - prima Per vendite mondiali smartphone : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Sci velocità - tutto pronto Per la prima tappa di Coppa del Mondo : gli atleti azzurri impegnati sulla pista di Vars : ... Simone Origone , reduce dall'ennesimo intervento al ginocchio, , Emilio Giacomelli e Valentina Greggio a dare il primo assalto stagionale alla Coppa del Mondo nella tappa inaugurale di Vars, in ...

Il premio Oscar Helen Mirren a Roma il 13 febbraio Per l'anteprima del film 'La vedova Winchester' : ... Saw: Legacy, Predestination, , è basata su fatti realmente accaduti e racconta della costruzione della Winchester Mansion, una delle case infestate dai fantasmi più famose al mondo. L'imponente ...

Internet - bambini sempre prima in rete. E Per gli adolescenti scambiare materiale online con sconosciuti non è rischioso : Bambine e bambini italiani accedono ad Internet sempre prima: tra i 6 e i 10 anni oltre la metà di loro usa abitualmente la rete, ma c’è una differenza di dieci punti percentuali nell’accesso tra le bambine al Nord rispetto al Sud, differenza meno accentuata nel caso dei bambini. E se le ragazze superano leggermente i coetanei maschi in competenze digitali, è anche vero che scelgono raramente facoltà tecnologiche all’università e che per loro ...

Coppa Davis 2018 : Italia-Giappone in parità dopo la prima giornata - ma quanti rimpianti Per gli azzurri! : Il quinto set dà, il quinto set toglie. Così potrebbe essere riassunta la prima giornata dell’incontro di primo turno di Coppa Davis tra Italia e Giappone. Le due squadre hanno chiuso il venerdì in parità: Fabio Fognini ha battuto Taro Daniel, Andreas Seppi si è dovuto arrendere a Yuichi Sugita. Un punteggio forse prevedibile dopo i primi due singolari (hanno vinto i due numeri uno). Analizzando più a fondo le due partite, però, i ...

“Era il mio sogno - ma la malattia…”. La drammatica confessione di Georgette Polizzi : di nuovo ospite da Barbara D’Urso - la stilista è tornata a parlare di quel male misterioso che aveva incuriosito e preoccupato i fan. Svelando - Per la prima volta - quella terribile rinuncia alla quale è stata costretta : Un ritorno che non è certo passato inosservato, quello di Georgette Polizzi di Temptation Island davanti alle telecamere della trasmissione Pomeriggio 5. La stilista è stata ospite del salotto di Barbara d’Urso per parlare, come già era successo in passato, della guerra contro l’ex fidanzato Luca Dorigo, in passato tronista di Uomini e Donne. Nelle passate occasioni, la donna ne aveva approfittato per parlare della vecchia ...

SkyscraPer : The Rock sente odore di grande Pericolo nell'anteprima del trailer - Best Movie : ... ma sappiate che ha già pronto un nuovo film: Skyscraper , in cui lo vedremo nei panni di un uomo che si ritrova intrappolato, assieme alla propria famiglia, nell'edificio più alto del mondo, che si ...

Laura Pausini suPer ospite a Sanremo 2018/ La cantante fa un bilancio della sua carriera prima del Festival : Laura Pausini sarà super ospite a Sanremo 2018: la cantante salirà sul palco del Teatro Ariston per duettare con Claudio Baglioni e presentare il singolo Non è detto, la prima sera.