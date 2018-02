“Pazzo” gol Pazzini | all’esordio col Levate agguanta il Real Madrid al 90′ VIDEO

calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) “Pazzo” gol, davvero da non credere l’esordio dell’attaccante italiano in Spagna con la maglia del Levante., appena arrivato dal Verona, è stato lanciato in campo nel secondo tempo ed al minuto 90, a pochi secondi dallo scadere ha siglato la rete del 2-2 che ha consegnato il pareggio al suo Levante e condannato Zidane e Cristiano Ronaldo all’ennesimo risultato negativo. Ecco ildella rete del Pazzo che ha mandato in visibilio i suoi nuovi tifosi. “Pazzo” gol: all’esordio colilal 90′No way!scores in his first game for Levante against, 2-2! Pazzo ♥️ pic.twitter.com/6QmgHzYuWe — Isak Möller (@Isak_Moller) 3 febbraio 2018 L'articolo “Pazzo” gol: all’esordio colilal 90′ ...