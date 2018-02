Pattinaggio artistico | Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 | Yuzuru Hanyū non gareggerà

: Pattinaggio artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise nell’anno dell’exploit: “A PyeongChang l’obiettivo sono… - retweetsmanetta : Pattinaggio artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise nell’anno dell’exploit: “A PyeongChang l’obiettivo sono… - OA_Sport : #Pattinaggioartistico, Nicole #DellaMonica e Matteo #Guarise nell’anno dell’exploit: “A #PyeongChang l’obiettivo... - OA_Sport : Pattinaggio artistico, Nicole Della Monica e Matteo Guarise nell’anno dell’exploit: “A PyeongChang l’obiettivo sono… - Leftmad : RT @IceLabBergamo: ?? #RassegnaStampa ?? @sportface2016, #TessariFioretti sempre più in alto: 'Una crescita costante grazie agli insegnamenti… -

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 3 febbraio 2018) Reduce da un infortunio,tornerà in gara direttamente ai Giochi Olimpicidi. Come indicato dalla stampa nipponica, però, il fuoriclasse giapponese raggiungerà la Corea del Sud in ritardo al fine di perfezionare i propri programmi, e non prenderà dunque parte alla gara a squadre. Il suo obiettivo sarà invece quello di conquistare la seconda medaglia d’oro consecutiva nella prova maschile. Quinto a Sochi 2014 nel team event, il Giappone potrà comunque contare su Shōma Uno, mantenendo inalterate le possibilità di ben figurare. giulio.chinappi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: ISU Figure Skating