: Parisse, non faremo regali agli inglesi - TutteLeNotizie : Parisse, non faremo regali agli inglesi -

Leggi la notizia su raisport.rai

(Di sabato 3 febbraio 2018) 'Dobbiamo essere competitivi e tenere in difficoltà e sotto pressione chiunque. Non è facile ma è stimolante. Sappiamo che domani con l'Inghilterra, che giustamente vedono tutti come favorita, sarà ...