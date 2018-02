Paola Di Benedetto non è single | il fidanzato Matteo Gentili | “Prima di partire per

Isola - Francesco Monte di nuovo in lacrime : a consolarlo arriva Paola Di Benedetto : Dopo la discussione in diretta con Eva Henger, questi, per Francesco Monte , sono giorni di tensione . In questo suo confuso stato emotivo , che lo ha portato anche a pensare a Cecilia Rodriguez, sua ...

Paola Di Benedetto e Francesco Monte/ Video : "Mi aspetto di approfondire la conoscenza" (Isola dei Famosi 2018) : Paola Di Benedetto ha parlato per la prima volta di Francesco Monte durante un confessionale andato in onda recentemente all'Isola dei Famosi , reality show di Canale 5.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 14:48:00 GMT)

Signorini contro Francesco Monte per il bacio con Paola Di Benedetto : Francesco Monte criticato da Alfonso Signorini per il bacio con Paola Di Benedetto All’interno del programma online di Alfonso Signorini argomento principale è stato Francesco Monte, commentato ovviamente sia per la questione della canna che per la relazione con Paola Di Benedetto. L’opinionista del Grande Fratello Vip trova assurdo che l’ex tronista di Uomini e Donne qualche giorno prima piangeva per Cecilia Rodríguez e poi ...