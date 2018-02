Panchina Parma | D’Aversa di nuovo sulla graticola | gli ultimi aggiornamenti

: Panchina #Parma, #DAversa di nuovo sulla graticola: gli ultimi aggiornamenti - CalcioWeb : Panchina #Parma, #DAversa di nuovo sulla graticola: gli ultimi aggiornamenti -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018)– Altra brutta sconfitta nella 24^ giornata del campionato di Serie B per il, il successo nella scorsa giornata contro il Novara aveva illuso, adesso un pesante ko in trasferta contro il Brescia. Le ultime giornate per ilsono state veramente negative, la squadra prima era in lotta per la promozione diretta adesso è a rischio anche la qualificazione ai playoff. La classifica non rispecchia i valori dele per questo motivo il tecnico D’Aversa è di. Sono in corso valutazioni, esonero oppure altra chance contro il Perugia? LEGGI ANCHE –> Serie B, 24^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno L'articolo, D’Aversa di: glisembra essere il primo su CalcioWeb.