Pallamano | Coppa Italia femminile 2018 | Oderzo sorprende la Jomi Salerno | in finale anche

oasport

(Di sabato 3 febbraio 2018) Sarà Mechanic System-Wurbs-Indeco Conversano ladell’edizionedelladi, con le trevigiane capaci di vincere la prima semi, piegando 20-18 le vincitrici dell’ultimo Scudetto della, al termine di una sfida molto equilibrata, dove a far la differenza è stato lo spirito di squadra delle giallo-nere, al cospetto di una formazione molto attrezzata, cui non sono bastate le 7 reti della mancina Suleiky Gomez, top scorer della sfida. Per le padrone di casa, intenzionate a difendere il titolo conquistato a Bressanone l’anno scorso, la spinta del pubblico si è invece dimostrata fondamentale nel confronto con la Venplast Dossobuono, che è sì riuscita per larghi tratti a tenere testa alle pugliesi, senza tuttavia mettere in discussione il risultato, saldamente nelle mani di Giada Babbo e compagne, fino al ...