Ornella Vanoni | «Non ho dormito per vent’anni Oggi sono libera»

: Dolcenera feat. Ornella Vanoni - ManuDolcenera : Dolcenera feat. Ornella Vanoni -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di sabato 3 febbraio 2018) «Mi dissero che avevo una bella voce, così mi iscrissi alla scuola di recitazione del Piccolo». Era il 1953 enon aveva ancora compiuto. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è partita lì, da quel luogo magico che ha cominciato a frequentare «mattina-pomeriggio-sera». A maggior ragione dopo l’estate del ’55, quando sbocciò l’amore con Giorgio Strehler, fondatore del teatro. «Tanto lo so che da lassù mi osserva e storce il naso», sorride la cantante milanese, tornata su quel palcoscenico lo scorso ottobre connata qui, in onda su Sky Arte domenica 4 febbraio alle 19.30. LEGGI ANCHE: «Voi non sapete chi» «Quando Sergio Escobar (il direttore del teatro, ndr) mi ha chiesto di aprire la stagione dello Strehler, adalla morte di Giorgio, per me è stato come un salto nel passato». La, che durante i suoi live è solita ...