Omicidio Pamela | gip convalida arresto | Oseghale in carcere

Macerata - spari da auto in corsa : 6 immigrati feriti. Una vendetta per l'Omicidio di Pamela Bloccato un uomo avvolto nel tricolore Video : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Omicidio Pamela - trovati grossi coltelli e mannaia dentro la casa dell’uomo fermato : Restano ancora forti dubbi sulle cause della morte di Pamela Mastropietro, la 18enne trovata uccisa e fatta a pezzi mercoledì scorso a Pollena, vicino Macerata. La prima autopsia sul corpo della ragazza non ha chiarito le modalità del decesso, avvenuto secondo i carabinieri nella casa di Via Spalato 124 a Macerata, dove viveva il nigeriano 29enne I...

Pamela Mastropietro - uccisa e fatta a pezzi a 18 anni : spacciatore nigeriano accusato di Omicidio. In casa i vestiti sporchi di sangue : Si chiama Innocent Oseghale il nigeriano dichiarato in stato di fermo per la morte di Pamela Mastropietro, la 18enne romana il cui cadavere fatto a pezzi è stato trovato ieri mattina in due...

