Omicidio Pamela, gip convalida arresto: Oseghale in carcere Il 29enne nigeriano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di Omicidio, vilipendio e occultamento del cadavere della 18enne romana

Omicidio Pamela - gip convalida arresto : Oseghale in carcere : Il 29enne nigeriano, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, è accusato di Omicidio, vilipendio e occultamento del cadavere della 18enne romana

Macerata - spari da auto in corsa : 6 immigrati feriti. Una vendetta per l'Omicidio di Pamela Bloccato un uomo avvolto nel tricolore Video : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - Omicidio Pamela Mastropietro. Oggi sarà interrogato il nigeriano : La domanda nella vicenda di Pamela Mastropietro rimane ancora senza una risposta. Come è morta la 18enne di Roma il cui corpo è stato prima smembrato e poi nascosto in due valige? Forse tra poche ore ...