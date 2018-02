Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv | la copertura della RAI Tutte le dirette e le

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 3 febbraio : Ultime gare prima delle Olimpiadi : Goggia seconda alle spalle di Vonn - tris azzurro in semifinale ... : Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per evento. Si inizia alle ore 12.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE degli Sport ...

Olimpiadi Invernali : il destino dei 28 atleti russi nelle mani del CIO : Torna a riunirsi il Comitato Olimpico Internazionale , CIO, due giorni dopo la decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport di annullare la radiazione dai giochi invernali

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Cina. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere : Oramai grande potenza delle Olimpiadi estive, la Cina si è classificata solamente dodicesima nel medagliere di Sochi 2014, con nove medaglie di cui tre d’oro. L’obiettivo della nazionale asiatica sarà quella di ritrovare la top ten, conquistata per la prima volta a Vancouver 2010, in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018. Con trenta medaglie all’attivo sulle cinquantatré vinte nella storia della Cina alle ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 3 febbraio : l’Italia si affida a Michela Moioli e Sofia Goggia. Ultime gare prima delle Olimpiadi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di sabato 3 febbraio. È l’ultimo weekend di gare prima delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: spazio alla discesa femminile da Garmisch e allo snowboardcross da Feldberg, ma anche il salto con gli sci. L’Italia punta tutto su Sofia Goggia e Michela Moioli. Seguiremo tutta la giornata: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti, minuto dopo minuto, evento per ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Yuzuru Hanyu non gareggerà nel team event : Reduce da un infortunio, Yuzuru Hanyu tornerà in gara direttamente ai Giochi Olimpici invernali di PyeongChang 2018. Come indicato dalla stampa nipponica, però, il fuoriclasse giapponese raggiungerà la Corea del Sud in ritardo al fine di perfezionare i propri programmi, e non prenderà dunque parte alla gara a squadre. Il suo obiettivo sarà invece quello di conquistare la seconda medaglia d’oro consecutiva nella prova maschile. Quinto a ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali : tutti gli ori dell’Italia. Alberto Tomba - Deborah Compagnoni e Gustavo Thoeni trascinatori con tre titoli a testa : Lo sci alpino è la disciplina in cui l’Italia ha conquistato più medaglie, e più ori, alle Olimpiadi Invernali. Nella storia, l’Italia ha conquistato ben 32 medaglie, di cui 15 d’oro, in particolare fra la fine degli anni 70 e quella degli anni ’90. L’Italia, nel medagliere all time, è quinta dietro a Austria, Svizzera, Francia e USA e davanti alla Germania di una medaglia d’oro. Al maschile, il pioniere fu ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alessandro Pittin l’asso pigliatutto. O la va o la spacca : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze di medaglia della pattuglia italiana della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang dipenderanno quasi totalmente dal talento del fuoriclasse carnico, che, alla sua quarta partecipazione olimpica, proverà a far saltare il banco e a regalare un’altra storica gioia ai colori azzurri. Pittin ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori in questa stagione dopo due anni di ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Alessandro Pittin l’asso pigliatutto. O la va o la spacca : Tutto ruota intorno a Pittin. Le speranze di medaglia della pattuglia italiana della Combinata nordica alle Olimpiadi Invernali 2018 di PyeongChang dipenderanno quasi totalmente dal talento del fuoriclasse carnico, che alla sua quarta partecipazione olimpica proverà a far saltare il banco e a regalare un’altra storica gioia ai colori azzurri. Pittin ha ritrovato lo smalto dei giorni migliori in questa stagione dopo due anni di appannamento ...

Bob - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X : L’Italia si avvicina a PyeongChang con alcune certezze, diversi sport nei quali è in difficoltà, ed altri dove vuole rilanciarsi. Uno tra questi è, senza dubbio, il bob, competizione nella quale, per usare un eufemismo, abbiamo lasciato a desiderare nelle ultime edizioni dei Giochi Olimpici. La nostra Nazionale ha deciso di pensare ad un taglio abbastanza netto nei confronti del passato, puntando su una figura di riferimento come Simone ...

Olimpiadi Invernali - ecco tutti gli impianti : spettacolo clamoroso [VIDEO] : Si avvicina l’inizio delle Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018, un evento che promette grande spettacolo. In Corea del Sud i più grandi talenti si daranno battaglia dall’8 al 25 febbraio. Per gli appassionati italiani sarà possibile seguire le gare dall’1 di notte ed alcuni eventi si concluderanno anche alle ore 17. I Giochi Olimpici saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport e su RaiSport; in diretta streaming su Eurosport ...

Discovery/Eurosport misurerà l'audience delle Olimpiadi Invernali cross-canale in tutta Europa : ... canali gratuiti, pay tv, servizi di streaming, digitale, app e social media, . La metodologia di misurazione è stata realizzata da Publicis Media e potrà analizzare il comportamento del...

Swatch ha fatto due orologi per le Olimpiadi Invernali 2018 : Dal freeski allo snowboard, Swatch collabora da oltre trent’anni con atleti di fama mondiale che praticano sport invernali. Il marchio di orologi non poteva dunque mancare ai prossimi Giochi Olimpici invernali che si disputeranno nella città di PyeongChang dal 9 al 25 febbraio prossimo. [Leggi anche Giorgio Armani veste gli azzurri per i Giochi invernali] Per l’occasione il brand ha realizzato due modelli Star Games e Petits Batons, con il ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il PGS sarà su manche secca! Qualifiche e finali in giorni diversi : Arrivano conferme su quale sarà il format del PGS di Snowboard in vigore alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le finali si svolgeranno con il meccanismo della “single elimination” ovvero della manche secca: niente inversione di pista per un confronto sulla carta alla pari, ma una prova unica per decretare l’atleta che passerà i vari turni. Agli atleti è stato confermato che si svolgerà un turno di qualificazione nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la Svezia. Le speranze di podio e gli obiettivi per il medagliere : Quattro anni fa, a Sochi 2014, la Svezia stabilì un nuovo record di medaglie vinte alle Olimpiadi Invernali (quindici), ma il numero limitato di ori (due) la relegò al quattordicesimo posto. L’obiettivo per i Giochi Olimpici Invernali PyeongChang 2018 sarà quello di aumentare i titoli vinti per ritrovare la top ten come a Vancouver 2010 e Torino 2006. Lo sport che dovrebbe regalare più medaglie alla nazionale scandinava è lo sci di fondo, ...