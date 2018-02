Obbligata a spogliarsi durante un concorso | se la perquisizione diventa molestia

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 3 febbraio 2018) "Dottoressa, per favore, si tiri giù le mutande": questa è stata la richiesta subita da Cristina Sani, una giovane laureata di giurisprudenza,unper magistrati. La ragazza ha raccontato la sua esperienza dellaper andare in bagno, che non si è limitata però alla ricerca di bigliettini, ma ha avuto come scopo quello di umiliare delle studentesse, le quali si sono ritrovate a subire l'obbligo di. Avendo ricevuto conferma della medesima esperienza anche da altre colleghe Cristina ha deciso di presentare un esposto al Csm e forse anche alla Procura. L'umiliazione quale scopo Le parole dei Centri Antiviolenza della Rete TOSCA non sembrano rassicuranti: "Succede che aldi magistratura agenti in divisa abusino del loro potere per umiliare e agire violenza sulle candidate". Non dovrebbe invece essere un evento che "succede". Prima di tutto ...