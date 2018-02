Nintendo Labo | nel gioco della moto potremo realizzare i nostri tracciati

Potremo programmare liberamente Nintendo Labo per ampliarne ancora le potenzialità : Nel corso di un evento di presentazione che si è svolto a New York nella giornata di ieri, Nintendo ha presentato agli astanti il Toy Con Garage, una funzionalità di Nintendo Labo che permetterà agli utenti di personalizzare i propri kit grazie a un rudimentale tool di programmazione.Con Toy Con Garage si potranno impostare i Joy Con in modo tale che reagiscano ad alcuni imput molto semplici, come una serie di implicazioni logiche "se-allora" ...

Nintendo Labo in azione in tante nuove immagini : Nintendo ha presentato nelle scorse settimane Labo, e dopo aver avuto un assaggio delle potenzialità di questa nuova frontiera del videogioco nel trailer di presentazione, la redazione di IGN ha potuto finalmente provare con mano i kit di cartone e la loro interazione con il gioco.In questo primo approccio con Labo non solo erano disponibili i kit attualmente messi in commercio, il Variety e il Robot Kit, ma anche quelli mostrati all'annuncio e ...

Nintendo Labo funziona : tanti video dimostrativi svelano dettagli inediti : Nintendo Labo è stato una sorpresa per tutti. In molti però si sono chiesti: funzionerà? Recentemente la casa giapponese ha tenuto una presentazione dimostrativa di quest nuovi prodotti, da cui molte testate hanno estrapolato interessanti video. Lo diciamo subito: funziona una meraviglia? Prima ricapitoliamo: i tratta di una nuova esperienza interattiva che unisce Nintendo Switch, soprattutto la sua capacità di rilevare i movimenti, con il ...

Dopo Labo Nintendo potrebbe stupire ancora : Come ormai saprete, qualche tempo fa Nintendo ha stupito il mondo con l'annuncio di Nintendo Labo, la nuova linea di esperienze interattive basate sul gioco e sulla scoperta: insieme alla console Nintendo Switch, i kit di Nintendo Labo forniscono tutto il necessario per assemblare divertenti forme di cartone che, combinate con la tecnologia di Nintendo Switch, trasformano le idee in realtà.L'idea alla base di Nintendo Labo ha suscitato una ...

Offerte Amazon della settimana : gaming - accessori e Nintendo LABO! : In questo articolo in continuo aggiornamento potrete trovare tutte le promozioni e le Offerte Amazon della settimana nel mondo dell’informatica, l’elettronica, il gaming e la tecnologia in generale. E se ciò non bastasse, non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram e di visitare la nostra sezione Offerte dove troverete ogni giorno le migliori Offerte e coupon nel mondo della tecnologia. Un esempio? Ecco le Offerte Amazon ...