NEVE E MALTEMPO Meteo | le previsioni | temperature in picchiata | al Nord neve anche a

Maltempo : la provincia di Modena schiera i suoi 67 spartiNEVE : In Appennino e in collina i 67 mezzi spartineve previsti dal Piano neve della provincia di Modena sono pronti per intervenire, dalla serata di stasera, per tenere pulite le strade provinciali dalla neve, prevista a partire dalle quote collinari. L’organizzazione del Piano – spiegano – prevede l’uscita dei mezzi quando la neve al suolo supera i quattro centimetri; i mezzi devono raggiungere il tratto di strada assegnato ...