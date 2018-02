NBA | Gallinari in campo | L A Clippers-Chicago Bulls | SEGUI IL LIVE dalle 21 30

NBA - Danilo Gallinari al rientro : 'Sto bene - la partenza di Griffin ha spiazzato tutti' : "Sto bene, decisamente meglio rispetto al primo rientro dall'infortunio". Per un giocatore che ha fatto tanta fatica a risolvere il problema al gluteo questa era la migliore delle notizie. Danilo ...

NBA - torna Gallinari ma i Clippers perdono 104-96 con Portland : I Portland Trailblazers , 28-22, vincono una gara importante in ottica playoff regolando i Los Angeles Clippers , 25-25, , scossi dalla trade che ha portato Blake Griffin a Detroit. Molto positivo il ...

NBA - torna in campo Gallinari ma i suoi 15 punti non bastano : Portland passa a L.A. : L.A. Clippers-Portland Trail Blazers 96-104 TABELLINO Rimaneggiati e forse ancora sotto shock per via dello scambio che ha portato Blake Griffin a Detroit, i Clippers si presentano sul parquet dello ...

NBA - Danilo Gallinari in esclusiva : 'Il rientro procede bene - mai visti tanti infortuni' : ... a cui i Clippers chiedono di dettare i ritmi di gioco in campo: "Sta cercando di fare proprio questo, conoscere bene i ritmi di squadra, in un sistema nuovo e in un mondo nuovo, per lui. Credo stia ...

Basket - NBA 2018 – Marco Belinelli cecchino dalla lunetta! Miglior tiratore in classifica. E Gallinari… : Marco Belinelli è in testa alla classifica dei Migliori tiratori dalla lunetta in NBA. L’Italiano è un cecchino per quanto riguarda i tiri liberi e si sta esprimendo con un incredibile 95,7% grazie al quale si lascia alle spalle fenomeni del calibro di Steph Curry, Kyrie Irving e Kevin Durant. Siamo vicini a metà della regular season, se il bolognese riuscisse a conservare questa media allora diventerebbe il quarto tiratore negli ultimi 70 ...