Napoli | il mercato è stato un successo | ecco perchè adesso la squadra di Sarri è ancora

: #DeLaurentiis, stoccata alla #Juve. Attacco ad #Agnelli e ai condizionamenti politici e di mercato. Il numero uno d… - capuanogio : #DeLaurentiis, stoccata alla #Juve. Attacco ad #Agnelli e ai condizionamenti politici e di mercato. Il numero uno d… -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il calciosi è concluso, è stata una finestra invernale che non ha regalato particolari emozioni, solo alcune trattative che sono andate in porto ma che hanno rinforzato le medie squadre oppure quelle in lotta per la salvezza. Qualcosa ha fatto l’Inter che però non può andare oltre una qualificazione in Champions League, la Roma addirittura sembra essersi indebolita, la Juventus non ha fatto nulla mentre la Lazio ha potuto contare sull’arrivo di Caceres in difesa mentre lache guida la classifica del campionato di Serie A, il, non è riuscita a chiudere il colpo in attacco. E forse è un bene. LaPresse/Alfredo Falcone Ladi Maurizioè una macchina perfetta, gioca il miglior calcio del campionato di Serie A insieme alla Lazio. Il mancato arrivo di Politano non può essere considerato come un drammacome ribadito dal presidente De ...