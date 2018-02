Movimento per Coreglia | ' Inaugurazione del restauro | rischio di una manifestazione

Il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni 2018 : Tutte le proposte e le promesse del partito in vista delle elezioni politiche del 4 marzo The post Il programma del Movimento 5 Stelle per le elezioni 2018 appeared first on Il Post.

Petrolio prosegue Movimento recupero : Teleborsa, - Quotazioni in risalita per il Petrolio , che prosegue il movimento di recupero avviato negli ultimi giorni, riavvicinando i massimi raggiunti di recente , il Brent oltre i 70 dollari, . ...

Elezioni 2018 - perché ho deciso di candidarmi con il Movimento 5 stelle : Sono in lista per il Senato (Toscana 1) essendo arrivato primo tra gli uomini alle Parlamentarie, anche se non sarà facile, sono felice di poter dare il mio contributo. In questi giorni, tra i vari candidati del M5S ho davvero incontrato cuore e testa, cioè grande competenza e pragmatico desiderio di giustizia sociale. In passato più volte mi hanno invitato alla candidatura, questa volta ho dato la mia disponibilità perché siamo giunti a un ...

Movimento negativo per Deutsche Bank : Seduta in ribasso per la prima banca tedesca come assets , che mostra un decremento dell'1,92%. La tendenza ad una settimana di Deutsche Bank è più fiacca rispetto all'andamento del DAX30 . Tale ...

Video del duetto di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 in Tiny Dancer per il Movimento Time’s Up : Quello di Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 sul palco del Madison Square Garden di New York ha rappresentato l'ennesimo duetto del baronetto inglese con un'artista della nuova generazione. Dopo essersi esibito negli anni con Eminem, Lady Gaga, Ed Sheeran, stavolta Elton John ha unito le forze con l'ex ragazzaccia del pop, ora tramutata in elegante cantautrice impegnata. Elton John e Miley Cyrus ai Grammy Awards 2018 hanno ...