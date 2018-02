Morto Gabe Marshall | il bambino malato di tumore al cervello con la stessa cicatrice del

: Usa, morto il piccolo Gabe: suo papà si fece tatuare una cicatrice in testa come la sua - repubblica : Usa, morto il piccolo Gabe: suo papà si fece tatuare una cicatrice in testa come la sua -

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di sabato 3 febbraio 2018) Era diventato famoso per lasulla testa uguale a quella del padre: non ce l'ha fatta, ildi nove anni,dial, che aveva commosso in tanti con la sua storia. Ad annunciare la sua scomparsa è stato il papà, che nel 2016 si era fatto tatuare ladel figlio: "Negli ultimi giorni soffriva tanto - ha scritto su Facebook - mi diceva che non ne poteva più. Ed io ero d'accordo con lui".Il, a causa della malattia, aveva dovuto subire un delicatissimo intervento chirurgico alla testa che gli aveva fatto perdere i capelli e lasciato una vistosaa forma di ferro di cavallo. Per questo il padre Josh, 28enne originario del Kansas, aveva deciso di alleviargli almeno la vergogna, di farlo sentire meno diverso dagli altri, di infondergli fiducia."Non riesco a descrivere esattamente come mi sento. ...