Montella | che batosta con il Siviglia | 5 gol dall' Eibar in trasferta

Liga - che batosta per il Siviglia : pokerissimo dell’Eibar - Montella traballa! : Notte fonda per il Siviglia di Vincenzo Montella travolto 5-1 dall’Eibar. Terzo ko nelle ultime cinque gare per gli andalusi che stanno allontanandosi dal sogno Champions League. Comincia subito in salita la sfida per la squadra dell’ex tecnico del Milan passata in svantaggio dopo appena 37 secondi con il goal di Kike. Al 17' arriva il raddoppio firmato da Orellana, servito sul secondo palo dall’ex romanista Jose’ Angel. Sarabia ...

'Grazie Gattuso - che confusione con Montella' : Notizie sul tema Milan-Lazio semifinale Coppa Italia: diretta streaming gratis e probabili formazioni Calciomercato Raiola apre al ritorno di Balotelli in Serie A Gattuso, poco turnover per Milan-...

Milan - Montella è solo un ricordo : anche Bonucci elogia Gattuso e dice la sua sulle critiche ricevute : La cura Gattuso sta dando i propri frutti in casa Milan. I rossoneri sono reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta contro una Lazio che ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. anche Bonucci vuole sottolineare i progressi fatti da quando in panchina è arrivato Gattuso: “Il mister ha saputo risvegliare in noi la forza del gruppo, ora tutti lottiamo per il compagno ed è bello far parte di ...

Bonaventura - che schiaffi a Montella : tesse le lodi di Gattuso e svela cosa non andava nel Milan : Giacomo Bonaventura ha le idee chiare su chi dovrebbe essere l’allenatore della prossima stagione del Milan: Ringhio Gattuso. In un’intervista al ‘Corriere dello Sport’, il centrocampista rossonero tesse le lodi del tecnico calabrese rifilando stoccate a Montella: “Uno, magari, vorrebbe Guardiola o un top come allenatore… Ma Gattuso non ha nulla da invidiare a nessuno come metodo di lavoro. Comunque cambiare ...

Inter-Siviglia - un'operazione che cambia le due squadre : c'è l'ok di Montella Video : L'#Inter ufficializza in giornata l'acquisto di Lisandro Lopez dal Benfica. E' arrivato in prestito per 500.000 euro ma senza l'obbligo di riscatto. Domani e dopodomani invece, dovrebbero essere le giornate per chiudere prima per Ramires in prestito dallo Jiangsu, poi per Rafinha in arrivo dal Barcellona. I due agenti sono attesi a Milano per chiudere le due operazioni. Per l'ex Chelsea c'è da sistemare il nodo ingaggio, troppo alto per le casse ...

Montella sempre più in crisi : Siviglia ko anche contro l’Alaves : L’arrivo di Montella in panchina non ha portato la svolta in casa Siviglia, altra pesante sconfitta in campionato contro l’Alaves, adesso la situazione ambientale e di classifica è sempre più difficile. La gara si risolve al 32′ con Garcia, nella ripresa la squadra dell’ex Milan ha tentato l’assalto ma senza raggiungere il pareggio, finisce 1-0. Terza sconfitta consecutiva per il Siviglia che rimane a quota 29 e ...

Siviglia - Maradona attacca Montella : “Una follia che sia lui in nuovo allenatore - doveva…” : Siviglia, Maradona attacca Montella: “Una follia che sia lui in nuovo allenatore, doveva…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Siviglia, Maradona attacca Montella- Non usa mezze misure Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro, tramite il proprio account instagram, ha tuonato a muso duro contro la scelta del Siviglia, rea di aver scelto Montella ...

Montella vince - Maradona lo attacca : "Una follia che alleni il Siviglia" : Milano, 12 gennaio 2018 - L'avventura di vincenzo Montella sulla panchina del Siviglia sarebbe potuta iniziare meglio, almeno per quanto riguarda il campionato, visto il 3 a 5 casalingo subito nel ...

Maradona contro Montella : "Una follia che sia al posto di Berizzo". E il Siviglia vince : Mentre vincenzo Montella torna a sorridere, grazie al 2-1 del suo Siviglia al Cadice nel ritorno degli ottavi di Coppa del Re, risultato che qualifica gli andalusi ai quarti di finale, Diego Armando ...

Sanchez al City : accordo da 15 milioni a stagione. Montella in pressing su Batshuayi : Il calciomercato internazionale subirà presto un nuovo scossone: Alexis Sanchez, infatti, ha raggiunto un accordo con il City da 15 milioni a stagione, valido per gennaio o giugno. La novità ...

Calciomercato Milan/ News : Non solo Roma - anche Montella a caccia di Badelj (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie sul club di Gennaro Ivan Gattuso: nel mirino a centrocampo c'è sempre Badelj, in scadenza con la Fiorentina, ma occhio a Roma e Siviglia.(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Che scoppola per Montella! Il suo Siviglia perde 5-3 in casa il derby col Betis : Potrebbe interessarti anche Montella, frecciatina al Milan: "Il Siviglia ha vinto più dei rossoneri negli ultimi dieci anni" Cronaca Tutta in salita la strada della Liga per Vincenzo Montella, che ...

Calciomercato Roma / News - torna l'interesse per Badelj : c'è anche Montella (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il nome di Milan Badelj torna di attualità a Trigoria, forte concorrenza per il centrocampista croato (c'è anche il Siviglia)(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 11:15:00 GMT)

Inter e Napoli - sale la concorrenza per Deulofeu : spunta anche Montella : Si e’ rilanciato con il Milan di Vincenzo Montella, e’ tornato al Barcellona, non ha trovato lo spazio che voleva e adesso sogna il Siviglia… di Vincenzo Montella. Questa la situazione di Gerard Deulofeu che, secondo il sito del quotidiano catalano Mundo Deportivo, vuole andare a giocare altrove anche perche’ Valverde ritrovera’ Dembele e gli spazi per l’ex Milan saranno ancora piu’ ridotti. Il problema, ...