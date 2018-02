Molestie | perché le 124 attrici hanno paura di fare i nomi?

Care attrici - perché la vostra lettera contro le Molestie non basta : Da quando è scoppiato il caso Weinstein ed è stato scoperchiato il vaso di Pandora delle molestie, di cose ne sono successe parecchie e sono successe in tutto il mondo. Ma è importante sottolineare che non tutti i sistemi hanno reagito allo stesso modo. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo l’ondata di sacrosante denunce, il mondo dello spettacolo sembra si stia allontanando sempre di più dalla questione, andando a paragonare fatti di comprovata ...

Care attrici - perché la vostra lettera contro le Molestie non basta : Da quando è scoppiato il caso Weinstein ed è stato scoperchiato il vaso di Pandora delle molestie, di cose ne sono successe parecchie e sono successe in tutto il mondo. Ma è importante sottolineare che non tutti i sistemi hanno reagito allo stesso modo. Negli Stati Uniti, ad esempio, dopo l’ondata di sacrosante denunce, il mondo dello spettacolo sembra si stia allontanando sempre di più dalla questione, andando a paragonare fatti di comprovata ...

124 DONNE DEL CINEMA ITALIANO CONTRO LE Molestie/ Parla Cristina Comencini : "ecco perché non facciamo nomi" : Dissenso comune, la lettera manifesto firmata da 124 DONNE tra registe, attrici e produttrici: le parole di Riccardo Scamarcio e Cristina Comencini sull'iniziativa.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 14:50:00 GMT)

Cristina Comencini e la lettera sulle Molestie : «Ecco perché non abbiamo fatto nomi» : «abbiamo scelto di ignorare i casi singoli, per guardare il disegno nel suo complesso. abbiamo scelto di non fare nomi, per denunciare l’intero sistema. abbiamo scelto di fare un passo indietro, per farne uno in avanti». Cristina Comencini difende il contenuto della lettera che ha firmato assieme a 123 colleghe dello spettacolo per denunciare, a tre mesi dallo scandalo Weinstein, gli abusi di potere nella società. 51 anni, la regista e ...

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le Molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento , la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein . In 124, da Giovanna ...

Perché non c'è Asia Argento nell'appello delle attrici italiane contro le Molestie : Le attrici e registe italiane scendono in campo contro le molestie. Ma non c'è Asia Argento, la 'pasionaria' dalle cui dichiarazioni ha avuto eco in Italia il caso Weinstein. In 124, da Giovanna Mezzogiorno a Paola Cortellesi, da Alba e Alice Rohrwacher a Jasmine Trinca, da Valeria Golino a Cristiana Capotondi, da Roberta Torre a Laura Bispuri hanno firmato il documento 'Dissenso comune' ...

Paolo Genovese a DM : «Immaturi diventa fiction perché c’era ancora da qualcosa da raccontare. Il caso Molestie? Non voglio parlarne» : Paolo Genovese Del caso molestie nel cinema non ha voglia di parlare, Paolo Genovese. Quando gli chiediamo di commentare la delicata questione, il regista romano ci dice che stiamo sbagliando. Ma a sbagliare forse è proprio lui. perché ad una domanda si può rispondere in vari modi, più o meno garbati, ma sottrarsi ad un tema così scottante, che ha stravolto il cinema americano con ricadute anche in Italia (e che dunque lo riguarda), non è ...

Maria Grazia Cucinotta/ Molestie? In Italia non si denuncia perché non c'è tutela (La Vita in Diretta) : Maria Grazia Cucinotta a La Vita in Diretta. L'attrice ha parlato del caso Molestie: “In Italia non si denuncia perché non c'è tutela”. E auspica anche l'ascesa al potere delle donne(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 16:32:00 GMT)

Fausto Brizzi e Weinstein/ Molestie - Asia Argento : perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? (Iene) : Fausto Brizzi e Harvey Weinstein, lo scandalo Molestie a Le Iene. Asia Argento e le “differenze”: perché in Italia non c'è solidarietà per le vittime? Il servizio di Dino Giarrusso(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 20:43:00 GMT)

Caso Molestie - sotto accusa anche fiaba La bella addormentata : ecco perché : Il Caso delle molestie che ha travolto Hollywood è ormai diventato una barzelletta. E le denunce hanno sconfinato anche in altri settori. Gente che parla e denuncia dopo decenni, e solo ora che è finita ai margini dello showbiz. E ora a finire sotto accusa è pure una famosa favola Disney: La bella addormentata. Vediamo perché. Il principe avrebbe molestato La bella addormentata Come riporta Il Giornale, è diventato un Caso quello di una mamma ...

Molestie - anche Uma Thurman contro Weinstein : «Ho detto che ero arrabbiata - ecco perché» : anche l'attrice Uma Thurman punta il dito contro Harvey Weinstein. La protagonista di Kill Bill, pellicola prodotta da Weinstein, ha colto l'occasione della festa del Ringraziamento e di un...

Molestie - anche Uma Thurman contro Weinstein : 'Ho detto che ero arrabbiata - ecco perchè' : anche l'attrice Uma Thurman punta il dito contro Harvey Weinstein. La protagonista di Kill Bill, pellicola prodotta da Weinstein, ha colto l'occasione della festa del Ringraziamento e di un post su ...