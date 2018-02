MILANO LOVE WEEK CARCERE E AMORE | DOVE SI LASCIANO I SENTIMENTI?

LITTLE STEVEN AND THE DISCIPLES OF SOUL/ Il concerto di MILANO : "Peace - love & understanding!" : Nonostante il grande pubblico italiano lo abbia snobbato, LITTLE STEVEN senza Springsteen ha dimostrato di essere un musicista di assoluto valore. di PAOLO VITES(Pubblicato il Thu, 07 Dec 2017 06:11:00 GMT)LITTLE STEVEN/ "SOULfire": il ritorno del Jersey Shore soundPISTOIA BLUES FESTIVAL/ LITTLE STEVEN non fa rimpiangere Springsteen