Milan | Gattuso Kessié 10 gol? Mi serva che faccia 15 chilometri E sul

Milan - GATTUSO/ “Brad Pitt? No - siamo come Calimero. Cutrone? Un tarantolato - ha il veleno addosso” : MILAN, GATTUSO sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:40:00 GMT)

Gattuso : 'Milan come Calimero - non come Brad Pitt' : MILANO - ' Mi interessano poco i complimenti. Conosco le mie idee, so di avere uno staff preparato ma ho convinzione dei miei mezzi. Leggo poco perché voglio focalizzare tutte le energie sul lavoro. ...

Milan - Gattuso : ''Rimonta Champions? Non siamo neanche in Europa League'' : ... affronta una delle formazioni più in forma del campionato: l'Udinese di Massimo Oddo, ex compagno di Gattuso nel Milan vincente di Ancelotti e nella Nazionale Campione del Mondo del 2006. Gattuso, ...

Milan - Gattuso/ “Champions? Non siamo belli come Brad Pitt - voglio una squadra brutta come me” : Milan, Gattuso sulla corsa Champions: “Non siamo belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me”. Le ultime notizie sulla conferenza stampa in vista dell'Udinese(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:14:00 GMT)

Milan - Gattuso prepara la sorpresa : l’annuncio dell’allenatore : Il Milan alla ricerca della continuità di risultati in campionato, attesa per la gara contro l’Udinese. Ecco le parole di Gattuso in conferenza stampa: “L’Udinese è una squadra fisica, per portare a casa la vittoria dovremo sudare e non sbagliare nulla: nelle ultime nove partite hanno fatto 20 punti, è una delle squadre che sta meglio. Sono soddisfatto di questi ragazzi, ecco perché non ci sono stati nuovi acquisti come ho già ...