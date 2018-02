Milan | Gattuso | Champions? Macché | non siamo dei Brad Pitt

Milan - Gattuso : "Non siamo diventati belli come Brad Pitt..." : Il tecnico rossonero: "Sento parlare di corsa Champions ma ora non saremmo nemmeno in Europa League: voglio una squadra brutta come la mia faccia"

Milan - come ringhia Gattuso! Kessié svela : "impazzisce se mi vede camminare" : Kessié esalta il lavoro di Gattuso e svela un retroscena niente male sul nuovo allenatore rossonero: "non sopporta quando mi vede camminare in allenamento" LaPresse/Spada Dopo un avvio difficile, ...

Serie A - Udinese-Milan : la conferenza di Gattuso LIVE : Tre vittorie consecutive in campionato, l'ultima " quella conquistata contro la Lazio " ancora più preziosa perchè ottenuta contro una squadra più avanti in classifica come mai successo prima in ...

Udinese-Milan - Braida : 'Oddo ha l'aria da professore - Gattuso è una sorpresa' : E ora uno scontro diretto particolare, raccontato da Ariedo Braida: "Li ho visti crescere, quindi per me è una grande soddisfazione " ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - Mi interessa ...

Udinese-Milan - Braida : 'Oddo e Gattuso che bravi - mi manca l'Italia' : Sono nel più grande club al mondo, qui è tutto ai massimi livelli. Poi, ovvio, l'Italia un pochino mi manca...'.

Milan-Inter tra un mese : Gattuso programma l'assalto a Spalletti : Dal 3 dicembre a oggi il Milan ha recuperato otto punti all'Inter: oggi le due squadre sono distanti dieci lunghezze, ma nelle prossime cinque giornate , la quinta sarà il derby, in casa rossonera ...

Milan - arriva una pessima notizia : ecco la soluzione di Gattuso Video : Il Milan è riuscito ad ottenere il suo sesto risultato utile consecutivo pareggiando contro la Lazio nell’andata [Video]della semifinale di Coppa Italia. E’ stata una partita bloccata, con entrambe le squadre che hanno manifestato la paura di perdere l’incontro. Gia' in questo match, il tecnico rossonero Gennaro Gattuso ha dovuto fare a meno di due pedine importanti per la difesa rossonera: #rodriguez e Calabria. Problema terzino sinistro: quali ...

Lista Uefa Milan - ecco le scelte di Gennaro Gattuso : Lista Uefa Milan, ecco le scelte di Gennaro Gattuso – Sono 21 i calciatori del Milan inseriti da mister Gattuso nella Lista A consegnata alla Uefa e comprendente i giocatori che potranno scendere in campo nei nostri prossimi impegni di Europa League, presente anche Conti. Il Milan è in grande ripresa, la squadra rossonera è reduce da buone prestazioni in campionato ed è anche in corsa per raggiungere la finale di Coppa Italia. 1. ABATE ...

Infermeria Milan - il punto sulle condizioni di Rodriguez e Conti : brutte notizie per Gattuso : Infermeria Milan – Ricardo Rodriguez ha saltato la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio per una forte colica renale. Nella giornata di oggi il dottor Gianluca Melegati ha fatto un punto sulle sue condizioni in un comunicato apparso sul sito ufficiale rossonero: “Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte. Ora sta bene, sta recuperando, però naturalmente è molto debilitato. Sarà pronto per la ripresa ...

Berlusconi consiglia Gattuso : Il Milan giochi con due punte : Silvio Berlusconi è sempre stato un grande conoscitore del gioco del calcio. L'ex numero uno del Milan è stato il Presidente più vincenti della storia del calcio e negli anni ha sempre voluto dispensare i suoi consigli ai veri allenatori che si sono avvicendati sulla panchina rossonera. Ai microfoni di Radio Radio il Cavalieri ha parlato del suo Milan: "Se ho visto Milan-Lazio ieri sera? Sì, ho guardato la partita. Non c'è ...

Coppa Italia - Milan-Lazio finisce 0-0. Gattuso : 'Brutto primo tempo' : Roma, 1 feb. , askanews, finisce 0-0 la gara d'andata della seconda semifinale di Coppa Italia tra Milan e Lazio. Dopo un primo tempo con poche azioni pericolose, il secondo ha regalato più emozioni ...

Milan - Gattuso : "Bravi a non subire gol. Calhanoglu? È triste - vuole segnare..." : ... aspetto non secondario in vista del ritorno dell'Olimpico: "Siamo stati bravi a prendere gol, sappiamo che per chi lo fa fuori casa vale doppio - spiega Gattuso a Rai Sport nel post partita -. ...

Milan-Lazio - Gattuso : “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi : “Meritavamo di vincere” : Milan-Lazio, Gattuso: “Calhanoglu era disperato”. Inzaghi: “Meritavamo di vincere” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan-Lazio – Al termine della semifinale di andata della Coppa Italia 2017-2018 il tecnico del Milan, Gattuso, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Milan-Lazio, PARLA Gattuso “Nel primo tempo eravamo ...