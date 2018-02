Milan | come ringhia Gattuso! Kessié svela | impazzisce se mi vede camminare

Tognaccini : 'Ecco come funziona Milan Lab. Grandi progetti per il futuro' : ... 'La richiesta da parte del Milan era quella di creare un 'sistema di supporto decisionale' per tutti i dipartimenti del club , management, allenatori, settore medico, scienza dello sport, marketing, ...

Milan - i segreti di MilanLab : come la raccolta dati può migliorare la prestazione : Milan Lab, fondato nel 2002, è stato uno dei primi centri voluti dauna squadra che ha deciso di investire in scienza dello sport. La società rossonera ha iniziato a capire quanto fosse importante essere in possesso di dati su ogni singolo giocatore per migliorare le performance dell’intera squadra. Il percorso intrapreso dal club di via […] L'articolo Milan, i segreti di MilanLab: come la raccolta dati può migliorare la prestazione è ...

Berlusconi : "Milan - servono due punte. Pallotta - fai come me : presidente papà" : Consigli per tutti. Per Rino Gattuso, che dovrebbe cambiare modulo e passare al 4-3-1-2, e per James Pallotta, che dovrebbe stare più vicino alla sua Roma. Silvio Berlusconi interviene ai microfoni di ...

Milano : Sala - sostenere Milano come guida operativa d'Italia : "Ma Milano tanto poi comunque va avanti da sola e si apre al mondo e all'Europa - ha concluso -, vogliamo considerala un po' come la guida operativa? Non guida politica perché noi dei ministeri non ...

Biotestamento - in via Larga apre lo sportello di Milano : ecco come funziona : La dichiarazione è libera e volontaria e deve essere redatta dai maggiorenni attraverso un atto pubblico

Milan-Lazio di Coppa Italia : come vederla in diretta TV e in streaming : Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo il posticipo di Serie A di domenica: le informazioni per seguire la gara in diretta

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

Milan-Lazio - Andata Coppa Italia 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Questa sera alle ore 20.45 secondo atto, in pochi giorni, della sfida tra Milan e Lazio, valida per la semifinale d’Andata della Coppa Italia 2017-2018. Dopo essersi affrontate in campionato, con successo dei rossoneri, le due compagini si ritrovano in questo confronto sempre a San Siro, occasione di riscatto per i biancocelesti di Simone Inzaghi. Si preannuncia un match equilibrato tra due squadre in salute. Il Milan sembra aver trovato ...

Barcellona-Olimpia Milano - Eurolega 2018 : programma - orario e tv. Come vederla in Diretta Streaming : Dopo la sconfitta nel derby contro Varese, l’Olimpia Milano torna a pensare all’Eurolega. La squadra di Simone Pianigiani vola a Barcellona, dove giovedì sera (ore 19.00) sfiderà la squadra catalana nella 21a giornata della manifestazione continentale. Una partita molto importante per l’Armani Exchange, che con una vittoria aggancerebbe in classifica proprio il Barcellona e soprattutto lo supererebbe in virtù della differenza ...