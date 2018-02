Meloni | Italia in emergenza sicurezza

Meloni - la campagna FdI parte da Latina : 'L'Italia è pronta per un premier donna' : 'Oggi presentiamo le liste di Fratelli d'Italia per il Lazio per la provincia di Latina e segnatamente la mia candidatura nel collegio uninominale di Latina. Ho scelto di candidarmi in questa città ...

Meloni - la campagna FdI parte da Latina : 'L'Italia è pronta per un premier donna' : 'Oggi presentiamo le liste di Fratelli d'Italia per il Lazio per la provincia di Latina e segnatamente la mia candidatura nel collegio uninominale di Latina. Ho scelto di candidarmi in questa città ...

Giorgia Meloni comincia la campagna elettorale : tour nei mercati rionali d'Italia : Giorgia Meloni riparte dalle bancarelle dei mercati rionali, laddove da giovane aveva periodicamente lavorato. La leader di Fratelli d'Italia comincia infatti la campagna elettorale in vista del 4 marzo con un tour dei mercati rionali d'Italia. Prima tappa, le bancarelle di Tor de' Cenci, quartiere popolare di Roma.Meloni spiega: "Quando la sinistra deve giustificare l'ingiustificabile dice sempre "Ce lo chiedono i mercati" e si riferisce ai ...

Giorgia Meloni - il colpaccio : il grande ritorno - Guido Crosetto candidato con Fratelli d'Italia : Un grande, sorprendente ritorno in Parlamento, a fianco di Giorgia Meloni . 'Alla fine l'ho convinto: torna con noi, come sempre quando il gioco si fa duro, Guido Crosetto ', è l'annuncio della leader ...

Giorgia Meloni - manifesto di Fratelli d'Italia imbrattato a Napoli : E' Daniela Santanché, candidata di Fratelli d'Italia, che denuncia l'accaduto: 'Imbrattati i manifesti di Giorgia Meloni a Napoli: vergogna'. E mostra una foto di un cartello del partito con il volto ...

Lazio - Forza Italia cede alla Meloni. "Ma in Friuli tocca a uno dei nostri" : Accordo sulle regionali: per la candidatura di Rampelli (FdI) manca solo l'annuncio Ma il sindaco di Amatrice Pirozzi non si ritira. L'accusa: 'È manovrato da Zingaretti' A che gioco sta giocando ...

Giorgia Meloni : 'Italia - taxi per gli scafisti. Ci ridurranno a un campo profughi' : Pugno durissimo contro l'immigrazione. Giorgia Meloni ha le idee chiarissime: 'In Italia non si entra illegalmente. Non consentiamo a nessuno di entrare se non ne ha il diritto. Bisogna ripristinare ...

Lazio - caos centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...

Torino - ‘Prima gli italiani’ anche al Museo. I patrioti Meloni e Salvini si mobilitano : “Delirante promozione del Museo Egizio di Torino: paghi un biglietto e ne prendi due se hai la carta d’identità araba”. E’ quanto denuncia sulla sua pagina Facebook Giorgia Meloni, la condottiera di Fratelli d’Italia, concludendo con il mantra – scritto a caratteri cubitali, nel caso non fosse ben chiaro – “prima gli italiani”. A darle manforte Matteo Salvini, leader del carroccio, per cui si tratta chiaramente di “razzismo ...

Turismo - vacanze natalizie. Meloni : “E’ Roma la meta preferita dagli stranieri che scelgono l’Italia” : “Prima in classifica fra le città italiane più gettonate dagli stranieri che hanno scelto di trascorrere le vacanze natalizie in Italia, Roma potenzia il trend positivo del comparto turistico. Dall’analisi della domanda negli esercizi ricettivi capitolini per il prossimo Capodanno 2018, emerge infatti un dato in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Secondo […] L'articolo Turismo, vacanze natalizie. Meloni: “E’ ...

Giorgia Meloni contro l'Austria : 'L'Alto Adige è Italia. Vienna ci umilia e il Pd tace per due miseri seggi?' : l'Austria, in barba alla quietanza liberatoria del 1992 tra Roma e Vienna, offre la cittadinanza a chi, in Alto Adige , la richiederà dichiarandosi tedesco o landino. 'Il tutto - sottolinea con ...

Meloni - la vergogna del governo : 'Li abbiamo scoperti - vogliono vendere l'Italia a pezzi' : Giorgia Meloni è una furia. Il leader di Fratelli d'Italia affida a Facebook il suo sfogo contro il centrosinistra. 'Colpo di coda del governo dei nemici dell'Italia', scrive Giorgia, 'Gentiloni ...

Meloni : "Il governo Pd vuole vendere pezzi di Italia agli Stati esteri" : 'Colpo di coda del governo dei nemici dell'Italia. Gentiloni prepara un emendamento alla manovra , in arrivo in Commissione Bilancio della Camera, che prevede la possibilità da parte dei ministeri di ...

Meloni : Il governo Pd vuole vendere pezzi di Italia agli Stati esteri : "Colpo di coda del governo dei nemici dell'Italia. Gentiloni prepara un emendamento alla manovra, in arrivo in Commissione Bilancio della Camera, che prevede la possibilità da parte dei ministeri di vendere a Stati stranieri il patrimonio del demanio Italiano, compresi quelli della difesa e dei beni culturali". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Che poi aggiunge: "In ...