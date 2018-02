"Penso che l'Italia sia matura per avere un Presidente del Consiglio donna e penso che una donna Presidente del Consiglio sarebbe ovviamente un'apripista per tante donne che sono oggi discriminate nella società a parità di condizione, che devono scegliere tra essere madri e avere un posto di lavoro". Così Giorgia Meloni,FdI,annunciando per il 18 febbraio una manifestazione a Roma con tutti i suoi candidati per prendersi l'impegno"sul vincolo di mandato" "Non ci saranno i nostri voti per fare alcun inciucio", assiura.(Di sabato 3 febbraio 2018)

