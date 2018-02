"Gli ultimi attacchi all'Fbi e al Dipartimento di Giustizia non servono alcun interesse americano,nessun interesse del partito, nessun interesse del presidente, solo quelli di Putin". Così in un tweet il senatore repubblicano, e ex candidato alla presidenza McCain, commenta le polemiche dopo la decisione di Trump di rendere pubblico il memo del Gop su presunti abusi di Fbi e del ministero della Giustizia nell'indagine sul Russiagate.(Di sabato 3 febbraio 2018)

