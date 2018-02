Maria De Filippi e il regalo al figlio di Carlo Conti | il bambino al settimo cielo

CARLO CONTI DA Maria DE FILIPPI/ La conduttrice lo stuzzica a C'è Posta per te : "Staresti bene a Canale 5" : CARLO CONTI protagonista di una sorpresa nella puntata di C’è Posta per te. Sul palco dell’Ariston insieme a Baudo e Fazio per tenere a battesimo il nuovo Sanremo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 21:32:00 GMT)

AMICI 17/Diretta - video : Einar - in lacrime e consolato da Maria De Filippi - vince la sfida (3 febbraio 2018) : AMICI 17, anticipazioni e Diretta 3 febbraio 2018: Luca, Yaser e Filippo a rischio. Nuove eliminazioni in arrivo in vista del serale? Aumentano le tensioni tra giudici e i concorrenti(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 18:53:00 GMT)

Einar scoppia in lacrime ad Amici 17/ Perchè? Crollo emotivo del cantante - Maria De Filippi interviene : Einar scoppia in lacrime nel corso della sfida ad Amici 17. Il cantante ha un Crollo emotivo durante l'pesibizione del rivale e Maria De Filippi interviene per calmarlo.(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 16:06:00 GMT)