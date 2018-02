Maltempo | forte libeccio spazza il sud | danni e alberi sradicati dalla Sicilia alla Puglia

Maltempo Lazio : pioggia - vento forte e nebbia nel Frusinate : pioggia battente, vento forte e banchi di nebbia nel Frusinate . Maggiormente interessate le strade di Forca D’acero, della Vandra, di Sora e la superstrada Sora-Cassino. Alcuni segnali stradali sono stati divelti a causa del Maltempo ma sono stati ripristinati dai tecnici di Astral spa. Inoltre sono in corso lavori di riparazione di buche sulla via Casilina e sulla strada della Vandra. Nevica sulla Forca D’acero dal km 10+000 al km 9+680 ...

Maltempo . Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata , Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti . A Trieste , un camion si è ribalta to stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo Sicilia - forte vento : danni a Palermo e voli dirottati : Maltempo e forte vento in Sicilia, dove non sono pochi i disagi e i numerosi danni. In particolare sono stati 60 gli interventi dei vigili del fuoco, nelle ultime ore. In via Luigi Manfredi un contenitore dell’acqua e’ volato dal sesto piano ed e’ finito su un’auto parcheggiata. Numerosi gli alberi finiti su strada a Palermo, Carini, Cefalu’, Ficuzza e sull’autostrada. Diversi alberi si sono spezzati a Villa ...