Maltempo Veneto | temperature in calo | spargisale in azione a Venezia

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo : allertamento per rischio valanghe in Veneto : Venezia, 2 feb. (AdnKronos) - Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale in Veneto ha dichiarato a partire dalle ore 22 di oggi la fase operativa di attenzione per rischio valanghe, riconfigurabile a livello locale in stato di preallarme o allarme in presenza di particolari e

Maltempo - Veneto : sopralluogo a Bovolenta per la difesa del suolo : In occasione di un sopralluogo ai lavori al ponte Blu nel comune di Bovolenta (Padova), l’assessore regionale alla difesa del Suolo ha approfittato per una visita anche agli altri siti in cui la Regione sta investendo nel comune padovano. “Spesso i lavori in materia di difesa del suolo non fanno notizia perché quando tutto va bene non sono visibili, ma se non ci fossero in caso di eventi atmosferici particolari la situazione ...

Maltempo Veneto : preallarme per la frana Perarolo di Cadore - superata la piena del torrente Astico : Permane lo stato di preallarme a Perarolo di Cadore per possibili movimenti della frana della ‘Busa del Cristo’: l’ultimo bollettino del Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto, emesso alle ore 14 di oggi e valido sino alla medesima ora di domani giovedì 11, conferma il persistere dello stato di criticità geologica per il movimento franoso nel comune cadorino, oggetto del monitoraggio costante dei tecnici della Protezione ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile : allarme rosso e arancione in Veneto mentre il Maltempo si sposta al Centro/Sud : Allerta Meteo – La perturbazione di origine atlantica in transito sul nostro Paese tenderà, dalla prossima notte, ad interessare le regioni Centro – meridionali determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi su medio adriatico, basso tirreno e successivamente sulla Puglia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi ...

Maltempo Veneto : una trentina di interventi in montagna - scuola allagata : Il Maltempo ed i danni conseguenti stanno impegnando le squadre dei vigili del fuoco, soprattutto nella zona del Feltrino, per le forti piogge cadute: circa una trentina gli interventi effettuati finora. Segnalati disagi alla circolazione stradale per piccoli smottamenti lungo la SP1bis Via Madonna del Piave a Quero e la SP3 a Gosaldo. Le forti piogge cadute nelle ultime ore hanno allagato anche la scuola per l’infanzia di ...

Maltempo in Veneto - criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Venezia, 8 gen. (askanews) Le previsioni meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il ...

Maltempo : in arrivo neve - piogge e vento su Piemonte - Veneto e Liguria - : Una nuova ondata di precipitazioni è prevista su ampie zone del Nord Italia. La Protezione Civile ha emanato un avviso di condizioni avverse e un'allerta arancione per alcune zone delle tre Regioni a ...

Maltempo : stato d’emergenza in Veneto - delibera pubblicata in Gazzetta : pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei Ministri relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza per il Veneto, “in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017“. L'articolo Maltempo: stato d’emergenza in Veneto, delibera pubblicata in Gazzetta sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto : nel Bellunese caduti 20 cm di neve fresca : Secondo i dati di Arpa Veneto, nelle ultime 24 ore sono caduti da 5 a 20 centimetri di neve fresca in alcune aree della regione: le nevicate più intense si sono registrate ad Arabba (115 cm), al Passo Falzarego (113 cm), a Sappada (77 cm), a Falcade (87 cm) e a Cortina (65 cm). L'articolo Maltempo Veneto: nel Bellunese caduti 20 cm di neve fresca sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo : frane - mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna : Inizio anno all'insegna del Maltempo, soprattutto nel Nord Italia. Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'...

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo - ancora allerta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...

Maltempo - ancora allarta neve al Nord. Rischio valanghe in Veneto. Miglioramento previsto dal 2 gennaio : Una forte ondata di Maltempo sta imperversando sull’Italia ed è ancora prevista neve al Nord ma anche al Centro. Resta in vigore la comunicazione emessa dalla Sala della Protezione civile della Regione Lombardia per Rischio neve fino alle 12 di oggi, sabato 30 dicembre, per le zone di Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Prealpi Varesine, Prealpi Comasche-Lecchesi, Prealpi Bergamasche e Valcamonica. E la neve è caduta ...