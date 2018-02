Maltempo Toscana | neve a Massa Carrara | i carabinieri aiutano anche a montare le catene

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Maltempo Toscana : chiusa per frana la Sp Alpe Casaglia a Borgo San Lorenzo : chiusa, a causa di una frana di massi e detriti, in seguito alle abbondanti piogge, la strada provincialo’e 477 dell’Alpe di Casaglia, nel comune di Borgo San Lorenzo (Firenze). Lo rende noto la Metrocitta’ di Firenze. La frana, si spiega, ha interessato “la scarpata di monte riversando sulla sede stradale una notevole quantita’ di massi e detriti ostruendo di fatto la carreggiata ed impedendo la circolazione e al ...

Maltempo Toscana : albero pericolante minaccia l’ospedale di Pitigliano - evacuato reparto : Intervento dei vigili del fuoco di Grosseto presso l’ospedale di Pitigliano (Grosseto) per un albero che minaccia di cadere sulla struttura: per motivi di sicurezza, un reparto dell’ospedale è stato evacuato. Sul posto sta arrivando anche l’autoscala del comando dei vigili del fuoco di Viterbo. L'articolo Maltempo Toscana: albero pericolante minaccia l’ospedale di Pitigliano, evacuato reparto sembra essere il primo su ...

Maltempo Toscana - vento forte : interrotti i collegamenti con le isole - donna ferita all’Elba : A causa del forte vento di Libeccio che da ieri sera sferza la costa Livornese sono interrotti i collegamenti con le isole minori e si segnalano numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all’isola d’Elba. A causa delle forti raffiche, nella notte il cargo Star Kinn, ormeggiato all’alto fondale, ha rotto gli ormeggi danneggiando nell’urto la banchina e lo scafo. La punta massima registrata a Livorno, come reso ...

Maltempo Toscana - allerta mareggiate : chiuso il pontile Tonfano : A titolo precauzionale, il commissario prefettizio a Pietrasanta, Giuseppe Priolo, ha firmato un’ordinanza di chiusura del pontile di Tonfano dalle 20 di oggi e fino alla stessa ora di domani, mercoledi’ 17 gennaio. Il provvedimento di divieto di accesso e di transito pedonale e veicolare, si e’ reso necessario in seguito all’emissione di allerta regionale arancione per mareggiate intense che possono determinare ...

Maltempo Toscana : esondati 2 torrenti - chiuse 2 strade nel Grossetano : Problemi per il Maltempo nella zona sud della provincia di Grosseto, in particolare nel Comune di Manciano. Il sindaco Mirco Morini ha chiuso con due ordinanze, “causa ingrossamento ed esondazione dei torrenti del reticolo minore”, gli attraversamenti di due strade comunali a Piano di Cirignano, sul torrente Elsa e sul fosso Fiascone. La strada sul fosso del Fiascone raccorda la provinciale della Follonata alla provinciale 159 che ...

Pioggia - vento forte e mareggiate Calabria - Sicilia - Sardegna - Puglia e Toscana alle prese con il Maltempo : Un'ondata di maltempo si sta abbattendo su Calabria , Sicilia , Sardegna , Puglia e Toscana , con piogge e venti forti. Il bollettino meteo parla di "venti nord-occidentali da forti a burrasca, con ...

Maltempo - in Toscana domani codice giallo per ghiaccio e neve : Roma, 28 dic. (askanews) Perdura l'afflusso di aria fredda e instabile sulla nostra regione e si prolunga pertanto il codice giallo su tutta la Toscana anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. ...

Maltempo Toscana : neve nei passi montani dell’Aretino : neve nei passi montani di Valtiberina e Casentino: i fiocchi bianchi sono scesi fino a quote collinari. Tanta pioggia invece ad Arezzo, soprattutto nella notte: si segnala solo qualche allagamento. Le temperature si stanno abbassando e nelle prossime ore potrebbe presentarsi il problema del ghiaccio. L'articolo Maltempo Toscana: neve nei passi montani dell’Aretino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Toscana : codice giallo nel Fiorentino - previste piogge : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per oggi rischio idrogeologico idraulico nel reticolo minore fino alle 23.59 sull’area Bisenzio e Ombrone Pistoiese, con coinvolgimento dei comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Signa. codice giallo, sulla base dei dati del Centro funzionale regionale, dalla mezzanotte fino alle 23.59 del 27 dicembre sull’area Bisenzio e Ombrone, coinvolgendo ...

Maltempo Livorno - Rossi : “La Regione Toscana investirà 64 milioni” : “Stiamo tenendo un buon ritmo. Contiamo di investire i 64 milioni di euro che abbiamo a disposizione entro la conclusione del mio mandato, cioè entro il settembre 2018“. Lo ha detto stamani a Livorno il commissario post alluvione e presidente della Toscana Enrico Rossi, stilando nei suoi uffici al genio civile un bilancio sintetico dei primi 4 mesi di commissariamento. “Ad oggi – ha aggiunto Rossi – la Regione ci ha ...

Maltempo Toscana : neve sul monte Amiata - crolla tendone della pista del ghiaccio : Nevica sul monte Amiata (Grosseto): diverse le auto in difficoltà sulla via di collegamento da montegiovi fino al bivio di Arcidosso e Santa Fiora. I vigili del fuoco stanno raggiungendo le vetture per soccorrere gli occupanti. A causa del peso del manto bianco è crollato il tendone della copertura della pista del ghiaccio ad Arcidosso. L'articolo Maltempo Toscana: neve sul monte Amiata, crolla tendone della pista del ghiaccio sembra essere il ...

Maltempo Toscana : neve sul monte Amiata - crolla tendone della pista del ghiaccio : Nevica sul monte Amiata (Grosseto): diverse le auto in difficoltà sulla via di collegamento da montegiovi fino al bivio di Arcidosso e Santa Fiora. I vigili del fuoco stanno raggiungendo le vetture per soccorrere gli occupanti. A causa del peso del manto bianco è crollato il tendone della copertura della pista del ghiaccio ad Arcidosso. L'articolo Maltempo Toscana: neve sul monte Amiata, crolla tendone della pista del ghiaccio sembra essere il ...

Maltempo Toscana : neve in Alta Versilia - grandinata a Camaiore : Nevica in Alta Versilia: i mezzi del comune di Camaiore sono al lavoro sulla strada che porta da Capezzano Pianore a Monteggiori, Santa Lucia, dove si registrano criticità per una grandinata. Altri mezzi sono impiegati a Casoli e Greppolungo dove nevica. L'articolo Maltempo Toscana: neve in Alta Versilia, grandinata a Camaiore sembra essere il primo su Meteo Web.