Maltempo Prato | salatura delle strade a rischio ghiaccio

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 3 febbraio 2018) Il territorio diè interessato da allerta meteo arancione per il, dalla mezzanotte fino alle ore 10 di domani, domenica 4 febbraio. Il Servizio comunale ha già attivato le procedure previste nel Piano Neve &. In base a ciò, nel corso della prossima notte (fin dalla mezzanotte di questa sera e fino alle prime ore di domani, domenica) diverse squadre di operatori interverranno per effettuare operazioni diviaria. Il Comune raccomanda la massima prudenza fra le ore 00.00 e le 05.00 di domani, 4 febbraio, periodo in cui saranno operativi veicoli spargisale. Massima attenzione nella percorrenzacittadine soprattutto in quelle collinari e pedecollinari. Il previsto abbassamento considerevoletemperature con conseguente formazione dipotrebbe portare a ampi tratti dighiacciate e sdrucciolevoli con consistenti ...