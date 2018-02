Maltempo Molise | il fiume Volturno straripa a Venafro

Maltempo Molise : alberi sradicati e frane nell’entroterra : Ondata di Maltempo in Molise: numerose le richieste di soccorso giunte ai vigili del fuoco dei comandi provinciali di Campobasso ed Isernia. Le squadre sono state impegnate nella notte e sono ancora a lavoro per allagamenti, rimozione di alberi sradicati dal forte vento e frane. Interrotti i collegamenti tra il porto di Termoli e le Isole Tremiti (Foggia). La Capitaneria di Porto ha emesso un avviso di burrasca che prevede mare molto mosso e ...

Maltempo Molise : pioggia - vento e brusco abbassamento delle temperature : Forti piogge, crollo termico e forti raffiche di vento oggi in Basso Molise: il vento ha provocato la caduta di calcinacci da un palazzo in via Cannarsa, a Termoli, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La Capitaneria di Porto di Termoli ha diffuso un avviso di burrasca, valido fino alla serata: è previsto mare molto mosso e vento di nord-ovest a forza 7. L'articolo Maltempo Molise: pioggia, vento e brusco abbassamento ...

Maltempo : prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata : Pubblicata in Gazzetta ufficiale la delibera del Consiglio dei ministri che stabilisce la proroga dello stato di emergenza per ulteriori sei mesi in riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a gennaio 2017 in Molise e nei giorni dal 5 al 18 gennaio 2017 in Basilicata. L'articolo Maltempo: prorogato lo stato di emergenza in Molise e Basilicata sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Molise : neve in tutta la provincia di Isernia : neve in tutta la provincia di Isernia: si segnalano alcuni cm di accumulo in AltoMolise, ed a Capracotta in particolare. Tutte le strade sono percorribili con le dovute cautele, gomme termiche o catene a bordo: lo confermano i vigili del fuoco, che sono impegnati in queste ore in una serie di interventi per i danni provocati ieri dal vento forte che ha sradicato alberi e spezzato rami. L'articolo Maltempo Molise: neve in tutta la provincia di ...

Maltempo sull'Italia : allerta arancione su Lazio - Abruzzo e Molise - : L'ultima perturbazione del 2017, che arriva dall'Atlantico, sta portando pioggia e neve in diverse regioni. Temperature in forte calo ovunque. Nel Centro Italia la protezione civile ha diramato un'...