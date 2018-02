Maltempo Emilia-Romagna | allagamento in ospedale a Modena

Maltempo : la situazione viabilità in Umbria - Toscana ed Emilia-Romagna : Anas rende noto che a causa delle intense nevicate che stanno interessando il Centro Italia, sono in corso operazioni di filtraggio del traffico, sulle strade di competenza, in Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. In particolare, per quanto riguarda l’itinerario E45, in Umbria lungo l’intera tratta di competenza al momento si registra traffico rallentato ma regolare. Le squadre Anas sono impegnate nel filtraggio della circolazione in ...

Maltempo - Coldiretti Emilia Romagna : in campo i trattori degli agricoltori : Con l’arrivo della neve nelle province centro-orientali dell’Emilia-Romagna sono scesi in strada anche i trattori degli agricoltori. Lo comunica Coldiretti regionale, sottolineando che le precipitazioni di questi giorni sono importanti per recuperare le riserve idriche messe a dura prova dalla siccita’ della scorsa estate che ha compromesso non solo le attivita’ agricole, ma anche di altri settori produttivi. Secondo ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo - neve nell’Appennino Emiliano : 50 cm nel Modenese : Nevica da alcune ore sull’Appennino Emiliano e nel Modenese, spiega una nota della Provincia, sono già caduti 50 centimetri al Passo delle Radici, nel Comune di Frassinoro. Sono 67 i mezzi spartineve del piano provinciale pronti a intervenire da questa sera per tenere pulite le strade dalla neve, prevista a partire dalle quote collinari. L’organizzazione del Piano prevede l’uscita dei mezzi quando la neve al suolo supera i ...

Maltempo - Emilia Romagna : stanziati 350mila euro per le attività alluvionate a Dicembre : E’ trascorso un mese esatto dall’alluvione e dalle piene che hanno colpito Brescello e Lentigione (Reggio Emilia), Colorno (Parma) e Campogalliano (Modena), e la Giunta della Regione Emilia-Romagna, come anticipato il 31 Dicembre scorso dal presidente Stefano Bonaccini e dall’assessore alla Protezione civile, Paola Gazzolo, nel corso di un incontro con i piccoli esercenti e artigiani direttamente nei territori, ha approvato, ...

Maltempo : escursionista disperso sull’Appennino Tosco-Emiliano : Un escursionista rimasto bloccato sul Monte Bocco (1791 metri), nell’Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Parma, al confine tra i comuni di Monchio delle Corti (Parma) e Licciana Nardi (Massa Carrara) risulta disperso. L’uomo, che stava percorrendo un sentiero in localita’ Lagastrello (Massa Carrara), e’ caduto perdendo la piccozza e rompendo un rampone. A quel punto, raccontano, non sapendo piu’ dove andare, ...

Maltempo Emilia-Romagna : 350mila euro per i danni dell’alluvione : Far ripartire subito le attività commerciali colpite dalla eccezionale piena del 12 dicembre nei comuni di Campogalliano nel modenese, Brescello e Lentigione nel reggiano e Colorno nel parmense. La Regione Emilia-Romagna destina risorse straordinarie, 350 mila euro complessivi, per negozi e ristoratori allagati, che serviranno per la ripresa delle attività interrotte dall’emergenza, anticipando così i fondi nazionali per i risarcimenti. ...

Maltempo : stato di emergenza a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 ...

Maltempo : stato di emergenza in Emilia-Romagna per l’alluvione e il gelicidio : Il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato oggi che “il Governo decreterà lo stato di emergenza per l’ultima alluvione e il gelicidio in Appennino. Daremo subito nei Comuni più colpiti tra i 300 e i 350.000 euro per i primi interventi“. L'articolo Maltempo: stato di emergenza in Emilia-Romagna per l’alluvione e il gelicidio sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Emilia Romagna - Ausl : “Attivato a Lentigione un ambulatorio straodinario” : Attivato a Lentigione di Brescello – cittadina del Reggiano tra le piu’ colpite dagli allagamenti determinati dalla piena del fiume Enza dei giorni scorsi – un ambulatorio straordinario di medicina generale. L’ambulatorio, si legge in una nota dell’Ausl di Reggio Emilia, e’ in funzione da oggi ed e’ dedicato ai cittadini di Lentigione che non hanno la possibilita’ di accedere al proprio medico di ...

Maltempo Emilia Romagna : “20 anziani isolati da una frana” : Gabriele Delmonte (Lega nord) ha rivolto una interrogazione alla Giunta per sapere se “la Regione intende intervenire in tempi brevissimi, di concerto con la Provincia di Reggio Emilia, per ripristinare quanto meno un accesso alla frazione di Miscoso dal versante reggiano, affrontando le emergenze che da una settimana affliggono la popolazione e come intende procedere in futuro per mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico la ...

Maltempo : la Regione Emilia-Romagna chiede lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la richiesta di stato di emergenza per il Maltempo dell’11 e 12 dicembre che ha causato anche la piena record del fiume Enza, che ha rotto un argine allagando Lentigione di Brescello, nel Reggiano. La richiesta sara’ inviata subito al Governo, come Bonaccini aveva anticipato in una telefonata al presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, martedi’ scorso, ...