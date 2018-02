Maltempo e neve in Emilia-Romagna | 12mila utenze senza elettricità

Meteo - Maltempo in tutta Italia : neve a Bologna - collegamenti interrotti con le isole : L'Italia è sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che sta portando precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, mentre al Nord- Est c'è neve...

Neve a Bologna : imbiancato il capoluogo - spazzaneve in azione. Quanto durera' il Maltempo : Torna l'inverno in Emilia, imbiancata Bologna! Continua a nevicare nel capoluogo. SpazzaNeve in azione. L'inverno è tornato a ruggire sul nord Italia, in particolare sulle regioni nord-orientali...

Maltempo : neve a Bologna - Capri isolata : 12.03 La neve caduta copiosa su molte aree alpine, questa mattina ha colorato di bianco anche Bologna. La città emiliana si è preparata ad affrontarla con 100tonnellate di sale sparso per le strade e 196 spazzaneve pronti a intervenire dove occorre. Anche sulle colline intorno a Firenze si segnalano nevicate. In Molise c'è l'allerta arancione per vento e pioggia. Il forte vento e le mareggiate nel golfo di Napoli impediscono collegamenti di ...

Maltempo sulla Penisola - pioggia - vento e neve nelle prossime ore - temporaneo miglioramento domenica : Roma - SITUAZIONE - Aria fredda giunge dal Nord Europa sull'Italia alimentando un vortice sul Centronord, responsabile di rovesci e nevicate a quote basse, se non a tratti in pianura sull'Emilia Romagna e in collina tra Toscana e Marche Il Sud viene ancora interessato dalla coda del fronte giunto ieri, con precipitazioni in genere più deboli e localizzate ma vento forte. METEO prossime ORE: il vortice evolverà lentamente ...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Weekend all'insegna del Maltempo sull'Italia : freddo - pioggia e neve - : Il primo fine settimana di febbraio è caratterizzato da calo delle temperature, precipitazioni e neve nella giornata di sabato anche a quote molto basse su Emilia Romagna e basso Veneto. Anche ...

Maltempo : ecco la depressione al centro-nord - arriva la neve anche in pianura! Bologna imbiancata : Inizia a nevicare sino a quote pianeggianti sul nord-est. Forte nevicata su Bologna in atto. Maltempo/ L'aria artica sta facendo il suo ingresso proprio in queste ore sulla nostra penisola,...

NEVE E Maltempo/ Meteo - le previsioni : temperature in picchiata - al Nord neve anche a bassa quota : Meteo, MALTEMPO nel weekend; al Nord neve anche a bassa quota, le perturbazioni passeranno da nevose a piovose scendendo verso Toscana, Lazio e Campania(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 04:50:00 GMT)

Maltempo - torna l'inverno : pioggia e neve a bassa quota Nel Lazio è allerta meteo : Continua la fase di Maltempo determinata da un'estesa perturbazione di origine atlantica che ha raggiunto il Mediterraneo centro-occidentale. Anche nella giornata di domani sono previste ...

Maltempo : la provincia di Modena schiera i suoi 67 spartineve : In Appennino e in collina i 67 mezzi spartineve previsti dal Piano neve della provincia di Modena sono pronti per intervenire, dalla serata di stasera, per tenere pulite le strade provinciali dalla neve, prevista a partire dalle quote collinari. L’organizzazione del Piano – spiegano – prevede l’uscita dei mezzi quando la neve al suolo supera i quattro centimetri; i mezzi devono raggiungere il tratto di strada assegnato ...

Maltempo Trieste - neve sul Carso : disagi per gli autobus : Maltempo e neve suo Carso triestino imbiancato. L’ondata di Maltempo che si e’ abbattuta in queste ore sul capoluogo giuliano ha mandato sotto acqua la città a causa della pioggia incessante accompagnata dalle forti raffiche di Bora mentre sull’altipiano carsico e’ tornata a scendere la neve mandando letteralmente in tilt la circolazione degli autobus. Alcune località sono rimaste irraggiungibili dai mezzi della Trieste ...

Allerta Maltempo - prevista neve anche in pianura : Da sabato mattina fiocchi attesi fino alle porte della città, ma già da giovedì sera nevica intensamente sulle località più alte dell'Appennino: a Cerreto Laghi 40 centimetri di neve in paese, più di ...

Maltempo : neve al Nord - pioggia Centrosud : ANSA, - ROMA, 2 FEB - Italia ancora sotto l'effetto di un'estesa perturbazione atlantica che anche nella giornata di domani porterà precipitazioni e venti forti su gran parte del Centro-Sud, nevicate ...

Pioggia - venti e neve : allerta Maltempo della Protezione civile : Ancora maltempo con Pioggia e venti forti al Centro-Sud e neve al Nord. La Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo, segnalando allerta arancione su Calabria, Basilicata...