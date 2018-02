Maltempo e bora | numerosi interventi dei vigili del fuoco a Trieste

Maltempo. Capri - forte mareggiata - traghetti fermi; Trieste - camion si ribalta per la bora - 3 feriti : Raffiche di vento e forte mareggiata, Capri isolata dalla terraferma dopo lo stop di tutti i collegamenti marittimi di linea da Napoli e da Sorrento a causa del maltempo nel Golfo diNapoli. Fermi sia gli aliscafi che i traghetti. A Trieste, un camion si è ribaltato stamani a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve

Maltempo - bora forte : si ribalta un camion a Trieste : Un camion si è ribaltato questa mattina a causa delle forti raffiche di bora che soffia da ieri sera sulla città con intensità crescente. Tre persone sono rimaste ferite in modo lieve. L’incidente e’ avvenuto questa mattina poco prima delle 8.30 sul lungomare triestino in Riva Nazario Sauro, davanti a Piazza Unita’, una zona particolarmente battuta dal vento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il ...

Allerta meteo Friuli : Maltempo con pioggia e bora per la giornata di domani : Precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense, piu’ consistenti sulle Prealpi Giulie e dal pomeriggio con possibili rovesci temporaleschi. Sono le previsioni meteorologiche per domani fatte dalla Protezione civile Fvg, che prevede anche neve al mattino all’altezza di 600-800 metri sulle Alpi, 800-1000 sulle Prealpi; dal pomeriggio, con la fase piu’ intensa, 700-1000 metri sulle Alpi, 1000-1200 sulle Prealpi; dalla tarda sera ...

Maltempo : a Trieste bora con raffiche oltre 110 km/h : Trieste, 2 DIC - bora forte con raffiche che superano i 110 chilometri orari soffia da ieri sera a Trieste e lungo la costa vicina contribuendo ad abbassare le temperature nell'ondata di freddo che si ...