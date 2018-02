Maduro candidato presidente Psuv

: RT @cimbolano: #Venezuela: Nicolas #Maduro, principale responsabile della gravissima crisi che ha colpito il Paese, sarà l'unico candidato… - AttilaAzureRive : RT @cimbolano: #Venezuela: Nicolas #Maduro, principale responsabile della gravissima crisi che ha colpito il Paese, sarà l'unico candidato… - LorenzoZL74 : RT @cimbolano: #Venezuela: Nicolas #Maduro, principale responsabile della gravissima crisi che ha colpito il Paese, sarà l'unico candidato… - BCarazzolo : RT @cimbolano: #Venezuela: Nicolas #Maduro, principale responsabile della gravissima crisi che ha colpito il Paese, sarà l'unico candidato… - cimbolano : #Venezuela: Nicolas #Maduro, principale responsabile della gravissima crisi che ha colpito il Paese, sarà l'unico c… -

In Venezuela Nicolasè stato proclamato "all'unanimità e per acclamazione" unicodel Partito socialista unito del Venezuela (, al governo). La nomnina in vista delle elezioni presidenziali che devono svolgersi entro la fine di aprile.(Di sabato 3 febbraio 2018)