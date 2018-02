: #BreakingNews Macerata, usata pistola semiautomatica - CybFeed : #BreakingNews Macerata, usata pistola semiautomatica -

Luca Traini, il giovane autore del raid a, ha sparato una ventina di proiettili contenuti in due caricatori, e ha utilizzato unadi marca straniera di cui era regolarmente in possesso. E'quanto emerge dall'indagine. Nessun collegamento con Pamela, la giovane fatta a pezzi nei giorni scorsi. I due non si conoscevano. Si indaga sul movente che ha spinto Traini a sparare. Tentato omicidio il reato ipotizzato. Il giovane ha agito da solo. Sei gli stranieri feriti,tutti di colore.(Di sabato 3 febbraio 2018)