Macerata | spari in strada contro gli extracomunitari di colore | sei feriti

: Macerata, spari in strada contro uomini di colore: feriti #Macerata - MediasetTgcom24 : Macerata, spari in strada contro uomini di colore: feriti #Macerata -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di sabato 3 febbraio 2018) Terrore tra le vie centrali di: da un'auto in corsa sono partiti degli. Arrestato un italiano di 28 anni, presunto responsabile assieme all'autista che guidava il veicolo. I colpi di arma da fuoco provenienti dall'automobile nera in corsa nelle vie centrali dihanno ferito 6 persone: i bersagli erano glidiche passeggiavano per il centro della città. E' stato subito arrestato, questa mattina, il presunto responsabile Luca Traini, ragazzo italiano di 28 anni, di estrema destra ed ex candidato della Lega e, con lui, un' altra persona, probabilmente l'uomo che guidava il veicolo. Quest'ultimo si stava dirigendo nei pressi di Pollenza, dove sono stati rinvenuti i resti di Pamela Mastropietro, all'interno di due valigie. Luca Traini, una volta fermato dalle Forze dell'Ordine è sceso dal veicolo, si è tolto il giubbotto e si è avvolto attorno ...