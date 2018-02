Macerata | spari da un’auto in corsa sui passanti di colore | “Almeno sei feriti” Fermato

Macerata : spari su passanti - feriti 6 immigrati - fermato aggressore : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Macerata - spari da auto in corsa - sei feriti : sono tutti di colore. Una vendetta per Pamela : bloccato un uomo avvolto nel tricolore : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - spari da auto in corsa : 6 immigrati feriti. Una vendetta per l'omicidio di Pamela Bloccato un uomo avvolto nel tricolore Video : Quando l'hanno fermato era avvolto in una bandiera tricolore. Luca Traini, 28 anni, incensurato e originario delle Marche, è l'uomo responsabile di aver seminato il panico nel centro di Macerata ...

Macerata - spari da auto in corsa : il momento dell’arresto davanti al Monumento dei caduti : È italiano e residente a Macerata l’uomo fermato dalle forze dell’ordine dopo la sparatoria che ha causato il ferimento di sei persone nella città marchigiana. In auto era solo e aveva una pistola. Aveva una pistola ed era solo in macchina l’uomo che ha fatto fuoco sui passanti a Macerata, ferendo sei persone, tutti migranti extracomunitari. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine al termine di una caccia ...

