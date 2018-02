Macerata | spari da un’auto contro gli stranieri | “Almeno sei feriti” Fermato il

Macerata - spari sugli stranieriFermato ex candidato della Lega 6 feriti. Colpi anche contro la sede Pd : Si chiama Luca Traini, il 28enne italiano incensurato che stamattina ha seminato il terrore per le vie di Macerata, sparando Colpi di pistola dalla sua auto contro gli immigrati. Sceso dalla macchina con un tricolore Legato al collo, ha fatto il saluto romano e urlato "Viva l'Italia" davanti al monumento ai Caduti Segui su affaritaliani.it

Spari sugli extracomunitari a Macerata : 6 feriti Fermati 2 uomini : uno ha fatto il saluto fascista : Mattinata da incubo: da un'auto nera sono stati esplosi colpi di pistola contro persone di colore. Uno dei Fermati è un 28enne incensurato della zona: l'uomo ha subito ammesso le sue responsabilità. Era stato candidato per la Lega Nord alle amministrative del 2017 al consiglio comunale di Corridonia.

Spari sugli extracomunitari a Macerata : 6 feriti Fermati 2 uomini : uno ha fatto il saluto fascista : Spari sugli extracomunitari a Macerata: 6 feriti Fermati 2 uomini: uno ha fatto il saluto fascista Mattinata da incubo: da un’auto nera sono stati esplosi colpi di pistola contro persone di colore. Uno dei Fermati è un 28enne incensurato della zona: l’uomo ha subito ammesso le sue responsabilità. Era stato candidato per la Lega Nord […] L'articolo Spari sugli extracomunitari a Macerata: 6 feriti Fermati 2 uomini: uno ha fatto ...

